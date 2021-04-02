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Haberler Galeri Aleyna Tilki süper minisi ile Maldivler'i yaktı geçti! İşte Aleyna Tilki'nin cesur elbisesi ile tatil pozu...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 08:23 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:41

süper minisi ile 'i yaktı geçti! İşte Aleyna Tilki'nin cesur elbisesi ile ...

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren , ilk İngilizce şarkısı ''i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısı Retrograde klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin direk dansı olay olmuştu. Aleyna Tilki yeni şarkısının yorgunluğunu tatili ile atıyor. Son olarak sosyal medya hesabından Maldivler tatilinden kare paylaşan Aleyna Tilki siyah minisi ile yaktı geçti. Sesinin yanı sıra düzgün fiziği ile de beğeni toplayan genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye beğeni yağdı. İşte ile ...

Aleyna Tilki süper minisi ile Maldivler'i yaktı geçti! İşte Aleyna Tilki'nin cesur elbisesi ile tatil pozu...

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren , ilk İngilizce şarkısı ''i tüm dünyada beğeniye sundu.

Aleyna Tilki süper minisi ile Maldivler'i yaktı geçti! İşte Aleyna Tilki'nin cesur elbisesi ile tatil pozu...

Yeni şarkısı klibi ile sosyal medyayı sallayan 'nin direk dansı olay olmuştu.

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Aleyna Tilki süper minisi ile Maldivler'i yaktı geçti! İşte Aleyna Tilki'nin cesur elbisesi ile tatil pozu...

yeni şarkısının yorgunluğunu tatili ile atıyor.

Aleyna Tilki süper minisi ile Maldivler'i yaktı geçti! İşte Aleyna Tilki'nin cesur elbisesi ile tatil pozu...

Son olarak sosyal medya hesabından tatilinden kare paylaşan siyah minisi ile yaktı geçti.

Aleyna Tilki süper minisi ile Maldivler'i yaktı geçti! İşte Aleyna Tilki'nin cesur elbisesi ile tatil pozu...

Sesinin yanı sıra düzgün fiziği ile de beğeni toplayan genç şarkıcı 'ye beğeni yağdı.

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