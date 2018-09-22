Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın Boğaz turu tatsız bitti!

Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman Boğaz turuna çıktı, gezi kötü bitti... Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman'ın arası açılmış, Tilki Karaduman'a isyanını ağlayarak paylaştığı videoyla dile getirmişti. Küslük uzun sürmedi. Aleyna 'bana teşekkür etmedin' dediği Emrah Karaduman çiçek gönderince buzları eritti. Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman dün akşam aileleriyle birlikte yemekteydi... Tilki, hep birlikte yer aldıkları kareyi 'Emrah'ın anne, benim anne toplandık yemek...' notuyla paylaştı. İkili bugün de Boğaz turuna çıktı. Ancak keyifli başlayan gezi tatsız bitti... Aleyna Tilki 700 bin TL'ye aldığı arabasını park ederken yanındaki araca çarptı.