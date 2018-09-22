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ve 'ın tatsız bitti!

Giriş Tarihi: 22.09.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 18:36
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ve 'ın tatsız bitti!
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın Boğaz turu tatsız bitti!

ile na çıktı, gezi kötü bitti...

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ve 'ın tatsız bitti!
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın Boğaz turu tatsız bitti!

ile 'ın arası açılmış, Tilki Karaduman'a isyanını ağlayarak paylaştığı videoyla dile getirmişti.

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ve 'ın tatsız bitti!
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın Boğaz turu tatsız bitti!

Küslük uzun sürmedi. Aleyna 'bana teşekkür etmedin' dediği çiçek gönderince buzları eritti.

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ve 'ın tatsız bitti!
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın Boğaz turu tatsız bitti!

ile dün akşam aileleriyle birlikte yemekteydi...

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ve 'ın tatsız bitti!
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın Boğaz turu tatsız bitti!

Tilki, hep birlikte yer aldıkları kareyi "Emrah'ın anne, benim anne toplandık yemek...' notuyla paylaştı.

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ve 'ın tatsız bitti!
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın Boğaz turu tatsız bitti!

İkili bugün de na çıktı. Ancak keyifli başlayan gezi tatsız bitti...

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ve 'ın tatsız bitti!
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın Boğaz turu tatsız bitti!

700 bin TL'ye aldığı arabasını park ederken yanındaki araca çarptı.

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