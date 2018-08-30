Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar'dan ayrılık itirafları!

Babam var ama varlığı ile yokluğu ayrı bir şey. Babam 1969 doğumlu bu ilişkiye başta tepki göstermiş ama sonra düzelmiş. Babamla küs olmasaydım Ali Ağaoğlu ile birlikte olmaz ve şu an buradan oturmak yerine bale yapıyor olurdum" dedi.