Giriş Tarihi: 08.01.2023 12:30
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
12:36
Ali Sunal'dan kardeşi Ezo Sunal'a özel kutlama! "Seni canımdan çok seviyorum meleğim"
Ünlü oyuncu Ali Sunal, kardeşi Ezo Sunal'ın doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Sunal, paylaşımına, "Yeni yaşına böyle emin adımlarla yürürken yanında olabilmek senle paylaşabilmek o kadar değerliki. Bütün yeni yaşlarımıza böyle gülerek beraber girelim Ezom. İyi ki senin abinim. Seni canımdan çok seviyorum meleğim benim" notunu düştü.