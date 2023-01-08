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Haberler Galeri Ali Sunal'dan kardeşi Ezo Sunal'a özel kutlama! "Seni canımdan çok seviyorum meleğim"
Giriş Tarihi: 08.01.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 12:36

Ali Sunal'dan kardeşi Ezo Sunal'a özel kutlama! "Seni canımdan çok seviyorum meleğim"

Ünlü oyuncu Ali Sunal, kardeşi Ezo Sunal'ın doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Sunal, paylaşımına, "Yeni yaşına böyle emin adımlarla yürürken yanında olabilmek senle paylaşabilmek o kadar değerliki. Bütün yeni yaşlarımıza böyle gülerek beraber girelim Ezom. İyi ki senin abinim. Seni canımdan çok seviyorum meleğim benim" notunu düştü.

Ali Sunal’dan kardeşi Ezo Sunal’a özel kutlama! Seni canımdan çok seviyorum meleğim

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, 39 yaşına giren kardeşi Ezo Sunal'ın bu özel gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Ali Sunal’dan kardeşi Ezo Sunal’a özel kutlama! Seni canımdan çok seviyorum meleğim

Ali Sunal, Instagram hesabından kardeşiyle çekilmiş bir video yayınladı.

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Ali Sunal’dan kardeşi Ezo Sunal’a özel kutlama! Seni canımdan çok seviyorum meleğim

Sunal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ali Sunal’dan kardeşi Ezo Sunal’a özel kutlama! Seni canımdan çok seviyorum meleğim

Yeni yaşına böyle emin adımlarla yürürken yanında olabilmek senle paylaşabilmek o kadar değerli ki!

Ali Sunal’dan kardeşi Ezo Sunal’a özel kutlama! Seni canımdan çok seviyorum meleğim

Bütün yeni yaşlarımıza böyle gülerek beraber girelim Ezom.

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