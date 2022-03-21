Alişan ile Buse Varol çifti krizi fırsata çevirdi! Zor günleri geride bırakan çifte teklif yağıyor!

Giriş Tarihi: 21.03.2022 15:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
15:12
Alişan ile Buse Varol çifti, son günlerde evliliklerindeki kriz iddialarıyla magazin gündeminden düşmedi. Eliz'in doğum gününe Alişan'ın annesi ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve ile kızlarının katılmaması aile içinde kriz olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Krizi aştıklarını yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren Alişan ile Buse Varol'a bu dönemde adeta teklif yağdı. Krizi fırsata çeviren ikili, yarın bir mobilya firmasının lansmanına katılıp bakın ne kadar kazanacak...