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Haberler Galeri Alişan ile Buse Varol çifti krizi fırsata çevirdi! Zor günleri geride bırakan çifte teklif yağıyor!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 15:12

Alişan ile Buse Varol çifti krizi fırsata çevirdi! Zor günleri geride bırakan çifte teklif yağıyor!

Alişan ile Buse Varol çifti, son günlerde evliliklerindeki kriz iddialarıyla magazin gündeminden düşmedi. Eliz'in doğum gününe Alişan'ın annesi ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve ile kızlarının katılmaması aile içinde kriz olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Krizi aştıklarını yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren Alişan ile Buse Varol'a bu dönemde adeta teklif yağdı. Krizi fırsata çeviren ikili, yarın bir mobilya firmasının lansmanına katılıp bakın ne kadar kazanacak...

Alişan ile Buse Varol çifti krizi fırsata çevirdi! Zor günleri geride bırakan çifte teklif yağıyor!

Şubat'ın 6'sında kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ile Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü.

Alişan ile Buse Varol çifti krizi fırsata çevirdi! Zor günleri geride bırakan çifte teklif yağıyor!

Hatta ikilinin yasal işlemleri başlattığı bile ileri sürülürken; güzel oyuncunun alyansını çıkarması iddiaları güçlendirdi.

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Alişan ile Buse Varol çifti krizi fırsata çevirdi! Zor günleri geride bırakan çifte teklif yağıyor!

Ancak araya giren aile büyükleri, ünlü çifti barıştırdı.

Alişan ile Buse Varol çifti krizi fırsata çevirdi! Zor günleri geride bırakan çifte teklif yağıyor!

TEKLİF YAĞIYOR

Boşanma süreciyle manşetlerden düşmeyen ikilinin barışması da gündem olunca; Alişan ile Buse Varol, firmaların gözdesi haline geldi.

Alişan ile Buse Varol çifti krizi fırsata çevirdi! Zor günleri geride bırakan çifte teklif yağıyor!

Yarın Güneşli'deki bir mağazadaki yeni koleksiyon tanıtımına katılacak olan çift, bu reklam ziyareti karşılığında 100 bin TL aldı.

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