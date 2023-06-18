Giriş Tarihi: 18.06.2023 13:18
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
13:27
Alişan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın Babalar Günü'nü yürek sızlatan paylaşımla kutladı!
Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından Alişan'ın kardeş acısı dinmedi. Her defasında kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan, bugün iki kızı olan Selçuk Tektaş'ın Babalar Günü'nü kutladı. Sevilen şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.