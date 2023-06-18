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Haberler Galeri Alişan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın Babalar Günü'nü yürek sızlatan paylaşımla kutladı!
Giriş Tarihi: 18.06.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 13:27

Alişan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın Babalar Günü'nü yürek sızlatan paylaşımla kutladı!

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından Alişan'ın kardeş acısı dinmedi. Her defasında kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan, bugün iki kızı olan Selçuk Tektaş'ın Babalar Günü'nü kutladı. Sevilen şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Alişan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın Babalar Günü’nü yürek sızlatan paylaşımla kutladı!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş genç yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından ne Alişan'ın kardeş acısı dindi ne de yengesi Merve Tektaş'ın...

Alişan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın Babalar Günü’nü yürek sızlatan paylaşımla kutladı!

Her defasında kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan, bugün Selçuk Tektaş'ın Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Alişan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın Babalar Günü’nü yürek sızlatan paylaşımla kutladı!

Kardeş acısı yaşayan Alişan, paylaştığı bu karenin altına yazdığı not ile de duygulandırdı.

Alişan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın Babalar Günü’nü yürek sızlatan paylaşımla kutladı!

Yengesi Merve Tektaş ve yeğenlerinin en büyük destekçisi olan Alişan'ın "Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin" dediği paylaşımda kardeşi ile nostaljik karelerine yer vermişti.

Alişan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın Babalar Günü’nü yürek sızlatan paylaşımla kutladı!

Sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını yayınlayan Alişan, kardeşine şu sözlerle seslenmişti:

"Zor bir gün ..12 Mayıs 1983…Doğduğun gün dün gibi aklımda..7 yaşındaydım ve babannemlere bırakmışlardı annemle babam beni..Çok güzeldi herşey, ta ki 21 Temmuz'a kadar…

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