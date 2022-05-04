Giriş Tarihi: 04.05.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 07:04

Alişan’ın çocukları Burak ve Eliz'in sevimli halleri 'Maşallah' dedirtti! Bayramlıklarını giyip, el öptüler... İşte ünlülerin bayram paylaşımları!

Eğence ve sanat dünyasının sevilen isimleri, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşadı. Ünlü sanatçılar, çoluk çocuk bayram sevinci paylaştı. Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ve kızlarıyla keyifli bir tatil yaptı. Ece Erken, oğlu ve ailesiyle, şarkıcı Doğuş, eşi ve ikizleriyle mutlu bir gün geçirdi. Emre Altuğ, oğullarıyla birlikte Alaçatı'da bayramı kutladı. Müge Boz, eşi ve kızıyla karavan turuna çıktı. Alişan'ın çocukları Burak ve Eliz ise bayramlıklarını giyip anne babalarıyla büyüklerini ziyaret etti. Ünlülerin sosyal medya üzerinden yaptıkları bayram paylaşımları ilgi odağı oldu. Hayranlarının bayramını kutlayan ünlü isimler beğeni topladı...