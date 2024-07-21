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Haberler Galeri Alişan'ın dinmeyen kardeş acısı! "3 koca yıl geçti sensiz..." Şarkıcı Alişan'ın genç yaşta kaybettiği kardeşine özlemi yürek dağladı!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 09:47

Alişan'ın dinmeyen kardeş acısı! "3 koca yıl geçti sensiz..." Şarkıcı Alişan'ın genç yaşta kaybettiği kardeşine özlemi yürek dağladı!

Sevilen şarkıcı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ı bundan 3 yıl önce Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken korona virüs sebebiyle kaybetmişti. Genç yaşta kardeşini toprağa vermenin acısı ile kavrulan Alişan zor zamanlarını yeğenleri ve ailesine sarılarak atlattı. Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde eşi Merve Tektaş, abisi Alişan ve yengesi Buse Varol'dan özlem dolu paylaşım geldi. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın emanetlerine kol kanat geren Alişan duygu yüklü paylaşımı ile yürekleri sızlattı... İşte Alişan'ın kardeş özlemi...

Alişan’ın dinmeyen kardeş acısı! 3 koca yıl geçti sensiz... Şarkıcı Alişan’ın genç yaşta kaybettiği kardeşine özlemi yürek dağladı!

Şarkıcı Alişan bundan tam 3 yıl önce kardeş acısı ile yıkılmıştı. Uzun süre kendisini dış dünyadan izole eden ve kardeşinin emaneti yeğenleriyle teselli bulan Alişan'dan kardeşinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım geldi...

Alişan’ın dinmeyen kardeş acısı! 3 koca yıl geçti sensiz... Şarkıcı Alişan’ın genç yaşta kaybettiği kardeşine özlemi yürek dağladı!

Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede genç yaşta hayata gözlerini yummuştu.

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Alişan’ın dinmeyen kardeş acısı! 3 koca yıl geçti sensiz... Şarkıcı Alişan’ın genç yaşta kaybettiği kardeşine özlemi yürek dağladı!

Vefat ettiğinde henüz 41 yaşında olan Selçuk Tektaş ardında gözü yaşlı bir eş ve iki kız çocuğu bırakmıştı.

Alişan’ın dinmeyen kardeş acısı! 3 koca yıl geçti sensiz... Şarkıcı Alişan’ın genç yaşta kaybettiği kardeşine özlemi yürek dağladı!

Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkan onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı Alişan takdir topladı.

Alişan’ın dinmeyen kardeş acısı! 3 koca yıl geçti sensiz... Şarkıcı Alişan’ın genç yaşta kaybettiği kardeşine özlemi yürek dağladı!

Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde eşi Merve Tektaş, abisi Alişan ve yengesi Buse Varol'dan özlem dolu paylaşım geldi.

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