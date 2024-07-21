Alişan'ın dinmeyen kardeş acısı! "3 koca yıl geçti sensiz..." Şarkıcı Alişan'ın genç yaşta kaybettiği kardeşine özlemi yürek dağladı!

Şarkıcı Alişan bundan tam 3 yıl önce kardeş acısı ile yıkılmıştı. Uzun süre kendisini dış dünyadan izole eden ve kardeşinin emaneti yeğenleriyle teselli bulan Alişan'dan kardeşinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım geldi...