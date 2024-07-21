Giriş Tarihi: 21.07.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
09:47
Alişan'ın dinmeyen kardeş acısı! "3 koca yıl geçti sensiz..." Şarkıcı Alişan'ın genç yaşta kaybettiği kardeşine özlemi yürek dağladı!
Sevilen şarkıcı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ı bundan 3 yıl önce Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken korona virüs sebebiyle kaybetmişti. Genç yaşta kardeşini toprağa vermenin acısı ile kavrulan Alişan zor zamanlarını yeğenleri ve ailesine sarılarak atlattı. Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde eşi Merve Tektaş, abisi Alişan ve yengesi Buse Varol'dan özlem dolu paylaşım geldi. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın emanetlerine kol kanat geren Alişan duygu yüklü paylaşımı ile yürekleri sızlattı... İşte Alişan'ın kardeş özlemi...