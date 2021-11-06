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Haberler Galeri Alişan'ın eşi Buse Varol'dan flaş üçüncü çocuk açıklaması! 9 ay önce kızı Eliz'i kucağına almıştı...
Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 09:52

Alişan'ın eşi Buse Varol'dan flaş üçüncü çocuk açıklaması! 9 ay önce kızı Eliz'i kucağına almıştı...

Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, Mayıs 2018 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Üç yıllık evliliklerine iki çocuk sığdıran çift; ilk çocukları Burak'ı 2019'da, ikinci bebekleri Eliz'i ise geçtiğimiz şubat ayında kucaklarına almıştı. Kısa süre önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsılan çift, bir süredir sosyal medya paylaşımlarına da ara vermişti. Buse Varol, geçen günlerde hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Varol, 'Tekrar anne olmak ister misiniz?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Alişan’ın eşi Buse Varol’dan flaş üçüncü çocuk açıklaması! Buse Varol 9 ay önce kızı Eliz’i kucağına almıştı...

Alişan ile Buse Varol Mayıs 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift ilk çocukları Burak'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Eliz'i ise geçen şubatta kucaklarına aldı.

Alişan’ın eşi Buse Varol’dan flaş üçüncü çocuk açıklaması! Buse Varol 9 ay önce kızı Eliz’i kucağına almıştı...

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medya hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan flaş üçüncü çocuk açıklaması! Buse Varol 9 ay önce kızı Eliz’i kucağına almıştı...

Güneş Gazetesi'nin haberine göre ayrılık haberleriyle ilgili soruları bir kez daha yalanlayan Buse Varol, eşini çok sevdiğini söyledi.

Alişan’ın eşi Buse Varol’dan flaş üçüncü çocuk açıklaması! Buse Varol 9 ay önce kızı Eliz’i kucağına almıştı...

İki çocuk annesi Varol, 'Tekrar anne olmak ister misiniz?' sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.

Alişan’ın eşi Buse Varol’dan flaş üçüncü çocuk açıklaması! Buse Varol 9 ay önce kızı Eliz’i kucağına almıştı...

Güzel oyuncu, "Evet çok istiyorum. İnşallah olur. Biraz uzun zaman sonra" dedi.

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