Alişan’ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın minik kızı Ceylan ilkokuldan mezun oldu! Alişan’ın paylaşımları duygulandırdı!

KARDEŞİNİN MİNİK KIZI MEZUN OLDU

Kardeşinin iki kızına kol kanat geren ve yeğenleriyle babası gibi her şeyiyle ilgilenen, hiçbir şeyi esirgemeyen Alişan, bugün Tektaş'ın minik kızı Ceylan'ın ilkokuldan mezuniyetine gitti.