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Haberler Galeri Alişan’ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın minik kızı Ceylan ilkokuldan mezun oldu! Alişan’ın paylaşımları duygulandırdı!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:52 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 19:52

Alişan’ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın minik kızı Ceylan ilkokuldan mezun oldu! Alişan’ın paylaşımları duygulandırdı!

21 Temmuz 2021 tarihinde, ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, COVID-19 nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, eşinin vefatından sonra uzun bir süre sessiz kalmayı tercih etmiş, ünlü şarkıcı Alişan ise acısıyla mücadele etmişti. Kardeşinin iki kızına kol kanat geren ve yeğenleriyle babası gibi her şeyiyle ilgilenen, hiçbir şeyi esirgemeyen Alişan, bugün Tektaş'ın minik kızı Ceylan'ın ilkokuldan mezuniyetine gitti. Ailece mezuniyet törenine giden Alişan ve ailesi, sosyal medya paylaşımlarıyla da herkesi duygulandırdı. İşte Alişan'ın duygu yüklü o paylaşımları!

Alişan’ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın minik kızı Ceylan ilkokuldan mezun oldu! Alişan’ın paylaşımları duygulandırdı!

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle oldukça zor bir dönem geçirdi.

Alişan’ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın minik kızı Ceylan ilkokuldan mezun oldu! Alişan’ın paylaşımları duygulandırdı!

YENİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELDİ

Ailesiyle büyük sarsıntı ve acı yaşayan Alişan, bugün sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Alişan’ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın minik kızı Ceylan ilkokuldan mezun oldu! Alişan’ın paylaşımları duygulandırdı!

KARDEŞİNİN MİNİK KIZI MEZUN OLDU

Kardeşinin iki kızına kol kanat geren ve yeğenleriyle babası gibi her şeyiyle ilgilenen, hiçbir şeyi esirgemeyen Alişan, bugün Tektaş'ın minik kızı Ceylan'ın ilkokuldan mezuniyetine gitti.

Alişan’ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın minik kızı Ceylan ilkokuldan mezun oldu! Alişan’ın paylaşımları duygulandırdı!

HERKESİ DUYGULANDIRAN O PAYLAŞIMLAR!

Ailece mezuniyet törenine giden Alişan ve ailesi, sosyal medya paylaşımlarıyla da herkesi duygulandırdı.

Alişan’ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın minik kızı Ceylan ilkokuldan mezun oldu! Alişan’ın paylaşımları duygulandırdı!

"5'İNCİ SINIFA GEÇTİ ARTIK"

Ünlü şarkıcı mezuniyetten paylaşımlar yaparak, "Mezun oldu benim aşkım... 5. sınıfa geçti artık" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

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