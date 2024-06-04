Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
19:52
Alişan’ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın minik kızı Ceylan ilkokuldan mezun oldu! Alişan’ın paylaşımları duygulandırdı!
21 Temmuz 2021 tarihinde, ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, COVID-19 nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, eşinin vefatından sonra uzun bir süre sessiz kalmayı tercih etmiş, ünlü şarkıcı Alişan ise acısıyla mücadele etmişti. Kardeşinin iki kızına kol kanat geren ve yeğenleriyle babası gibi her şeyiyle ilgilenen, hiçbir şeyi esirgemeyen Alişan, bugün Tektaş'ın minik kızı Ceylan'ın ilkokuldan mezuniyetine gitti. Ailece mezuniyet törenine giden Alişan ve ailesi, sosyal medya paylaşımlarıyla da herkesi duygulandırdı. İşte Alişan'ın duygu yüklü o paylaşımları!