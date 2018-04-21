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'un 'ı aldattığı kişi meğer...

Giriş Tarihi: 21.04.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 12:42
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'un 'ı aldattığı kişi meğer...
Alper Potuk'un Tuvana Türkay'ı aldattığı kişi meğer...

Fenerbahçeli futbolcu 'un 'ı aldattığı, ilişkisinin bitmesine neden olan güzelin katıldığı bir moda yarışmasıyla adını duyuran olduğu ortaya çıktı.

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'un 'ı aldattığı kişi meğer...
Alper Potuk'un Tuvana Türkay'ı aldattığı kişi meğer...

ANNESİNİ DEVREYE SOKMUŞTU

ile 'ın uzun süre inkâr edip yakalanınca kabul etmek zorunda kaldıkları ilişkileri, Fenerbahçeli futbolcunun 27 yaşındaki oyuncuyu aralık ayında aldattığının ortaya çıkmasıyla bitmişti.

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'un 'ı aldattığı kişi meğer...
Alper Potuk'un Tuvana Türkay'ı aldattığı kişi meğer...

Olaydan bir ay sonra Potuk, Türkay'ın annesi Armağan Hanım'ı devreye sokarak ünlü oyuncuyu barışmaya ikna etmişti.

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'un 'ı aldattığı kişi meğer...
Alper Potuk'un Tuvana Türkay'ı aldattığı kişi meğer...

SEVGİLİSİ ABİSİNE EMANET

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta yeniden ayrılan ikilinin bu kararının altında yine ihanet çıktı.

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'un 'ı aldattığı kişi meğer...
Alper Potuk'un Tuvana Türkay'ı aldattığı kişi meğer...
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'un 'ı aldattığı kişi meğer...
Alper Potuk'un Tuvana Türkay'ı aldattığı kişi meğer...

Güzel oyuncu, sevgilisinin ile görüştüğünü öğrenince köprüleri atıp ilişkisini bitirdi.

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'un 'ı aldattığı kişi meğer...
Alper Potuk'un Tuvana Türkay'ı aldattığı kişi meğer...

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran 'nun, Fenerbahçe-Beşiktaşmaçını 'un ağabeyiyle izlemesiyle ilişki resmiyet kazandı.

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