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Haberler Galeri Amasya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e veda! Melis İşiten gözyaşlarına hakim olamadı!
Giriş Tarihi: 28.11.2022 18:01 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 18:31

Amasya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e veda! Melis İşiten gözyaşlarına hakim olamadı!

Amaasya'da turne dönüşü tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı. Kazada Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) yaşamını yitirdi. Amasya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde veda programı düzenlendi. Programa Güleryüz'ün ailesinin yanı sıra kaza yaşadığı araçta bulunan oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten de katıldı. Veda programında konuşma yapan Melis İşiten, gözyaşlarına hakim olamadı.

Amasya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e veda! Melis İşiten gözyaşlarına hakim olamadı!

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün seyir halindeki tıra çarptığı kazada 3 tiyatro oyuncusu hayatını kaybetmişti.

Amasya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e veda! Melis İşiten gözyaşlarına hakim olamadı!

Türkiye'nin konuştuğu kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi.

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Amasya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e veda! Melis İşiten gözyaşlarına hakim olamadı!

Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde giden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a çarptı.

Amasya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e veda! Melis İşiten gözyaşlarına hakim olamadı!

Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde veda programı düzenlendi.

Amasya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e veda! Melis İşiten gözyaşlarına hakim olamadı!

Gerçekleştirilen programa Tolga Güleryüz'in ailesi başta olmak üzere kaza esnasında aynı araçta bulunan oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Güleryüz'ün arkadaşları katıldı.

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