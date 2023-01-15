Amerika’ya yerleşip Serah Henesey ismini alan Didem Erol Hollywood yıldızının malikanesini satın aldı! İşte Didem Erol’un muhteşem evi...

Giriş Tarihi: 15.01.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
07:05
En son geçtiğimiz yıl 'Sürpriz Misafir' adlı filmde dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte rol alan Didem Erol, uzun zaman önce Avustralya vatandaşı olmuş ve Serah Henesey ismini kullanmaya başlamıştı. Amerika'da yaşayan ve kariyerine burda devam eden Didem Erol kısa bir süre önce de anne olmuştu. Oscarlı oyuncu Hilary Swank'in Los Angeles'taki lüks malikanesini satın alan Serah Henesey yani Didem Erol ailesi ile burada yaşıyor. İşte değeri dudak uçuklatan Didem Erol'un muhteşem evi...