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Giriş Tarihi: 15.01.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 07:05

Amerika'ya yerleşip Serah Henesey ismini alan Didem Erol Hollywood yıldızının malikanesini satın aldı! İşte Didem Erol'un muhteşem evi...

En son geçtiğimiz yıl 'Sürpriz Misafir' adlı filmde dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte rol alan Didem Erol, uzun zaman önce Avustralya vatandaşı olmuş ve Serah Henesey ismini kullanmaya başlamıştı. Amerika'da yaşayan ve kariyerine burda devam eden Didem Erol kısa bir süre önce de anne olmuştu. Oscarlı oyuncu Hilary Swank'in Los Angeles'taki lüks malikanesini satın alan Serah Henesey yani Didem Erol ailesi ile burada yaşıyor. İşte değeri dudak uçuklatan Didem Erol'un muhteşem evi...

İLKER GEZİCİ
Amerika’ya yerleşip Serah Henesey ismini alan Didem Erol Hollywood yıldızının malikanesini satın aldı! İşte Didem Erol’un muhteşem evi...

Türk oyuncu Didem Erol uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Kariyerini bu ülkede devam ettirme kararı alan ve en son geçtiğimiz yıl 'Sürpriz Misafir' adlı filmde rol alan Erol, Avustralya vatandaşı olmuş ve Serah Henesey ismini kullanmaya başlamıştı.

Amerika’ya yerleşip Serah Henesey ismini alan Didem Erol Hollywood yıldızının malikanesini satın aldı! İşte Didem Erol’un muhteşem evi...

İnşaatçı ve müzik prodüktörlüğü yapan Nathan Cowles ile 2020 yılında evlenen Erol, geçtiğimiz 2022 yılının son günlerinde Ava Rose adını verdiği bebeğini kucağına alarak annelik sevinci yaşamıştı.

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Amerika’ya yerleşip Serah Henesey ismini alan Didem Erol Hollywood yıldızının malikanesini satın aldı! İşte Didem Erol’un muhteşem evi...

Oyunculuğun yanında film yapımcılığı da yapan Erol, ailesiyle birlikte dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu Hilary Swank'in Los Angeles'taki lüks malikanesinde yaşıyor.

Amerika’ya yerleşip Serah Henesey ismini alan Didem Erol Hollywood yıldızının malikanesini satın aldı! İşte Didem Erol’un muhteşem evi...

Ünlü oyuncu 10 milyon dolara satın aldıkları evle ilgili şöyle konuştu:

Amerika’ya yerleşip Serah Henesey ismini alan Didem Erol Hollywood yıldızının malikanesini satın aldı! İşte Didem Erol’un muhteşem evi...

"Geçen sene Ocak ayında Hilary Swank'in evini satın aldık. Mart ayında da taşındık. "

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