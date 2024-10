Giriş Tarihi: 16.10.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:04

“An itibariyle Güllü ile aşk” Hülya Avşar havuz başında böyle poz verdi!

Her söylediği, her yaptığı olay olan ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Şimdilerde Ayvalık'taki yazlığında dinlenen 61 yaşındaki oyuncu, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, köpeği Güllü ile keyifli anlarını "An itibariyle Güllü ile aşk" notunu düştü.