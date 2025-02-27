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Haberler Galeri Anne ve baba olmalarına sayılı günler kaldı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül oğulları için kesenin ağzını açtı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 21:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:50

Anne ve baba olmalarına sayılı günler kaldı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül oğulları için kesenin ağzını açtı!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bu evliliklerini bir de çocukla taçlandırmaya hazırlanıyor. 8 aylık hamile olan Neslihan Atagül ve eşi Doğulu, oğulları için kesenin ağzını açtı. Oğlu doğmadan önce evini yeniden dekore eden çift, o rakamı gözden çıkarttı. İşte ayrıntılar!

Anne ve baba olmalarına sayılı günler kaldı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül oğulları için kesenin ağzını açtı!

'Fatih Harbiye' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kıza sürede aşka dönüşmüştü. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bu evliliklerini bir de çocukla taçlandırmaya hazırlanıyor.

Anne ve baba olmalarına sayılı günler kaldı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül oğulları için kesenin ağzını açtı!

İlk kez anne- baba olmaya hazırlanan çift, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde.

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Anne ve baba olmalarına sayılı günler kaldı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül oğulları için kesenin ağzını açtı!

Ünlü çift, oğlu doğmadan önce evini dekore etmek için çalışmalara başladı.

Anne ve baba olmalarına sayılı günler kaldı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül oğulları için kesenin ağzını açtı!

Evi tekrar dekore eden çift, 500 bin TL'yi gözden çıkarttı ve oğlunun odası için de çalışmalarını hızlandırdı.

Anne ve baba olmalarına sayılı günler kaldı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül oğulları için kesenin ağzını açtı!

Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına röportaj veren Neslihan Atagül anne olmayı da, "Bir projeye 'evet' demişken hamile olduğumu öğrendim ve projeyi iptal etmek zorunda kaldım. Anne olmak oldukça heyecanlı bir şey. Bir sürü hissetmediğim duyguyu hisseder oldum aynı zamanda. Bu zamana kadar çok güzel geçti hamileliğim, bundan sonra da umarım böyle devam eder. Eşim Kadir'le heyecanla bekliyoruz" sözleriyle anlatmıştı.

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