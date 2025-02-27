Anne ve baba olmalarına sayılı günler kaldı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül oğulları için kesenin ağzını açtı!

Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına röportaj veren Neslihan Atagül anne olmayı da, "Bir projeye 'evet' demişken hamile olduğumu öğrendim ve projeyi iptal etmek zorunda kaldım. Anne olmak oldukça heyecanlı bir şey. Bir sürü hissetmediğim duyguyu hisseder oldum aynı zamanda. Bu zamana kadar çok güzel geçti hamileliğim, bundan sonra da umarım böyle devam eder. Eşim Kadir'le heyecanla bekliyoruz" sözleriyle anlatmıştı.