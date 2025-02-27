Giriş Tarihi: 27.02.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
21:50
Anne ve baba olmalarına sayılı günler kaldı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül oğulları için kesenin ağzını açtı!
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bu evliliklerini bir de çocukla taçlandırmaya hazırlanıyor. 8 aylık hamile olan Neslihan Atagül ve eşi Doğulu, oğulları için kesenin ağzını açtı. Oğlu doğmadan önce evini yeniden dekore eden çift, o rakamı gözden çıkarttı. İşte ayrıntılar!