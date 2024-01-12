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Haberler Galeri Annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar...23 yaşındaki Ayşe Nazlı'ya bakın!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:40

Annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar...23 yaşındaki Ayşe Nazlı'ya bakın!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 23 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...

Annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar...23 yaşındaki Ayşe Nazlı’ya bakın!

Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in birlikte olduğu dönemde Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

Annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar...23 yaşındaki Ayşe Nazlı’ya bakın!

Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

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Annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar...23 yaşındaki Ayşe Nazlı’ya bakın!

'Dünya Dönüyor', 'Başıma Gelenler', 'Boşver', 'Kim Arar Seni', 'Mavilim', 'Çok Uzaklarda' ve 'Namussuz Akşamlar' şarkıları Türk popunun klasikleri arasına giren Nilüfer, son yıllarda rap müziğin öne çıktığını belirten sanatçı, "Pop geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez" demişti.

Annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar...23 yaşındaki Ayşe Nazlı’ya bakın!

Babası Cemil Bey'in piyano çalıp, annesi Lütfiye Hanım'ın Türk sanat müziği şarkıları söylediği bir evde müzikle iç içe çocukluk geçiren Nilüfer, 1972 yılında 'Kalbim Bir Pusula' adlı ilk 45'liğini yayımlarken, 1973'te 'Dünya Dönüyor' 45'liği ile çıkış yakaladı.

Annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar...23 yaşındaki Ayşe Nazlı’ya bakın!

"ESKİ ŞARKILARIN MODASI HİÇBİR ZAMAN GEÇMEZ"
Altın Plak ve Altın Kelebek gibi birçok önemli ödülün sahibi olan usta sanatçı, "O unutulmayan şarkılar artık günümüzde neden yok?" sorusuna, "Bütün dünyada müzik anlayışı ve zevki değişti. Sonucunda bu Türkiye'yi de etkiledi. Rap ağırlıklı oldu. Bu tarz öne çıktı.

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