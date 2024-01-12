Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:40
Annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar...23 yaşındaki Ayşe Nazlı'ya bakın!
Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 23 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...