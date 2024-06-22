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Haberler Galeri Annesi sayesinde ünlü olmuştu... Afra Saraçoğlu’nun annesi hayran bıraktı! Resmen abla-kardeş gibiler!
Giriş Tarihi: 22.06.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 18:16

Annesi sayesinde ünlü olmuştu... Afra Saraçoğlu’nun annesi hayran bıraktı! Resmen abla-kardeş gibiler!

Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, hayranlarını başarılı oyunculuğuyla mest ediyor. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Anne kızın benzerliğini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı sosyal medya takipçileri abla-kardeş gibisiniz yorumlarında bulundu. İşte Afra Saraçoğlu'nun güzeller güzeli annesi...

Annesi sayesinde ünlü olmuştu... Afra Saraçoğlu’nun annesi hayran bıraktı! Resmen abla-kardeş gibiler!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu şimdilerde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi gündemden düşmüyor. Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle şahlanan Afra Saraçoğlu güzelliğiyle de baş döndürüyor.

Annesi sayesinde ünlü olmuştu... Afra Saraçoğlu’nun annesi hayran bıraktı! Resmen abla-kardeş gibiler!

'Yalı Çapkını' dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu.

2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

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Annesi sayesinde ünlü olmuştu... Afra Saraçoğlu’nun annesi hayran bıraktı! Resmen abla-kardeş gibiler!

Genç yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katıldı. 2016 yılında Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Füsun Erbulak ile birlikte rol aldı.

Annesi sayesinde ünlü olmuştu... Afra Saraçoğlu’nun annesi hayran bıraktı! Resmen abla-kardeş gibiler!

2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Ortans Kıvanç ile birlikte oynadı.

Annesi sayesinde ünlü olmuştu... Afra Saraçoğlu’nun annesi hayran bıraktı! Resmen abla-kardeş gibiler!

2017 yılında Başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece Çamkıran karakterini canlandırdı.

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