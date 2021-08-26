Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrılık hasretine dayanamadı! Eski aşkından gelen mesaja kayıtsız kalamadı...

Son olarak rol aldığı "Çukur" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıldır ilişki yaşıyordu. Fakat gözde çifte geçtiğimiz günlerde nazar değdi, İynemli ile Önal ilişkilerini noktaladı. Üzücü haber karşısında ikilinin hayranları bir hayli üzülürken, Aras Bulut İynemli'nin eski rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu iddia edildi. İddiaları net bir dille yalanlayan yakışıklı oyuncudan son olarak flaş bir haber geldi. İynemli, eski aşkının hasretine dayanamadı. Bige Önal'dan gelen mesaja kayıtsız kalamayan Aras Bulut İynemli, yelkenleri suya indirdi.