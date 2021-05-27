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Haberler Galeri Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği bıraktı ki duyanlar inanamıyor! İşte Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 09:59

oyunculuk için öyle bir mesleği bıraktı ki duyanlar inanamıyor! İşte ...

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "", "", "", "" gibi pek çok önemli yapımlarda boy göstermiş olan , her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan 'la da uzun süredir aşk yaşıyor. Hayranları tarafından sık sık araştırılan yakışıklı oyuncuyla ilgili gerçek herkesi şaşırttı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Aras Bulut İynemli'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği bıraktı ki duyanların ağzı açık kaldı. İşte yakışıklı oyuncu ...

Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği bıraktı ki duyanlar inanamıyor! İşte Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği...

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "", "", "", "" gibi pek çok önemli yapımlarda boy göstermiş olan , her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan 'la da uzun süredir aşk yaşıyor.

Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği bıraktı ki duyanlar inanamıyor! İşte Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği...

Hayranları tarafından sık sık araştırılan yakışıklı oyuncuyla ilgili gerçek herkesi şaşırttı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan 'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği bıraktı ki duyanların ağzı açık kaldı. İşte yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ve sizin için derlediğimiz duyunca şaşıracağınız ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

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Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği bıraktı ki duyanlar inanamıyor! İşte Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği...

FAHRİYE EVCEN

Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu.

Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği bıraktı ki duyanlar inanamıyor! İşte Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği...

KEREM BURSİN

Oyuncu Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım.

Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği bıraktı ki duyanlar inanamıyor! İşte Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği...

Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.

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