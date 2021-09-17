Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği elinin tersi ile itti ki duyan inanamadı! İşte Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleği...

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımlarda boy göstermiş olan Aras Bulut İynemli, her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal'la uzun süredir devam eden ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktalamıştı. Hayranları tarafından sık sık araştırılan yakışıklı oyuncuyla ilgili gerçek herkesi şaşırttı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Aras Bulut İynemli'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği bıraktı ki duyanların ağzı açık kaldı. İşte yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği...