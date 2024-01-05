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Haberler Galeri Arka Sokaklar'da aşkları gerçeğe dönüşmüştü... Eski eşler Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan kocaman oldu! 'Tıpkı babası'
Giriş Tarihi: 05.01.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 13:49

Arka Sokaklar'da aşkları gerçeğe dönüşmüştü... Eski eşler Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan kocaman oldu! 'Tıpkı babası'

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti. Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu olmuştu. Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Arka Sokaklar’da aşkları gerçeğe dönüşmüştü... Eski eşler Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan kocaman oldu! ’Tıpkı babası’

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu.

Arka Sokaklar’da aşkları gerçeğe dönüşmüştü... Eski eşler Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan kocaman oldu! ’Tıpkı babası’

Uğur Pektaş sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Uğur Pektaş'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

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Arka Sokaklar’da aşkları gerçeğe dönüşmüştü... Eski eşler Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan kocaman oldu! ’Tıpkı babası’

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu.

Arka Sokaklar’da aşkları gerçeğe dönüşmüştü... Eski eşler Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan kocaman oldu! ’Tıpkı babası’

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor.

Arka Sokaklar’da aşkları gerçeğe dönüşmüştü... Eski eşler Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan kocaman oldu! ’Tıpkı babası’

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti.

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