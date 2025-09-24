Giriş Tarihi: 24.09.2025 15:58
Arka Sokaklar'da Gamze Özçelik'in annesiydi... Yeşilçam yıldızı Alev Oraloğlu bakın aslında kim çıktı?
Türk sinemasının en sevilen filmleri arasında yer alan "Keloğlan" serisi 7'den 70'e herkesin kalbinde özel bir yere sahip. Keloğlan karakterini canlandıran Rüştü Asyalı'ya Cankız filminde eşlik eden Alev Oraloğlu da masum bakışları ve duru güzelliği ile tekrar gündeme geldi. Arka Sokaklar dizisinde ise Gamze Özçelik'in annesini canlandıran usta oyuncu büyük şaşkınlık yarattı.