Arka Sokaklar’da Gamze Özçelik’in annesiydi... Yeşilçam yıldızı Alev Oraloğlu bakın aslında kim çıktı?

Giriş Tarihi: 24.09.2025 15:58

Türk sinemasının en sevilen filmleri arasında yer alan "Keloğlan" serisi 7'den 70'e herkesin kalbinde özel bir yere sahip. Keloğlan karakterini canlandıran Rüştü Asyalı'ya Cankız filminde eşlik eden Alev Oraloğlu da masum bakışları ve duru güzelliği ile tekrar gündeme geldi. Arka Sokaklar dizisinde ise Gamze Özçelik'in annesini canlandıran usta oyuncu büyük şaşkınlık yarattı.

Keloğlan denildiğinde hepimizin aklına gelen karakterlerden biri de 'Cankız' olarak rol alan Alev Oraloğlu.

Filmin çekildiği yıllarda 18 yaşında olan oyuncu, yıllar sonra karşımıza bambaşka bir rolde çıktı.

Şimdilerde 71 yaşında olan Alev Oraloğlu, 'Arka Sokaklar' dizisinde Gamze Özçelik'in annesini canlandırmıştı.

Sosyal medyada ortaya çıkan gerçek, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Öte yandan Alev Oraloğlu'nun Gamze Özçelik ile aynı dizide rol arkadaşı olması, Özçelik'i de tekrar gündeme getirdi.

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Özçelik, mutluluğu buldu.

Gamze Özçelik, 42 yaşındaki Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le sürpriz şekilde nikah masasına oturdu.

Şimdilerde mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Gamze Özçelik'in biricik oğlu Murathan ise kocaman oldu.

"AYAĞA KALKMA SEBEBİM"

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti.

Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü biricik oğlu şimdi 14 yaşında.

"ANNESİNE BENZİYOR"

Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler, "Annesine benziyor" ve "Zaman çok hızlı akıyor" yorumlarını yaptı.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Son olarak İbrahim Kutluay sosyal medya hesabından oğlu Ömer ve kızı İrem ile bir paylaşım yaptı.

Çocukları ile keyifli bir gün geçiren Kutluay'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Çocuklarının Kutluay'ın boyuna yetiştiği görüldü.

Öte yandan Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer oldu.

Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?