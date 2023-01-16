Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:37

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları... Bakın kime benziyorlar

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan son günlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özgür Ozan'ın hayatını merak eden takipçileri oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları …