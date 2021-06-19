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Haberler Galeri Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 09:23

’ın ’ı ’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi olan , sosyal medyanın gündemine oturdu. Arka Sokaklar dizisinde karakterine hayat veren son günlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özgür Ozan'ın hayatını merak eden takipçileri oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları ve 'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları …

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu!

dizisinde karakterine hayat veren son günlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özgür Ozan'ın hayatını merak eden takipçileri oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu!

Usta oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları ve 'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu!

İşte merak edenler için 'ın 'ın ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu!
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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu!
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