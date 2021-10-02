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Haberler Galeri Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! İşte Ali Demir ile Derin Deniz...
Giriş Tarihi: 02.10.2021 06:21 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 06:31

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! İşte Ali Demir ile Derin Deniz...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan son günlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özgür Ozan'ın hayatını merak eden takipçileri oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları Ali Demir ile Derin Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! İşte Ali Demir ile Derin Deniz...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan sosyal medyanın da en çok merak ettiği isimlerden biri.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! İşte Ali Demir ile Derin Deniz...

2006 yılından beri Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakteri olan Hüsnü Çoban, dizideki çocukları için her şeyi göze alan 'Aile babası' yönü ile büyük beğeni topluyor.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! İşte Ali Demir ile Derin Deniz...

Özel hayatı ile merak konusu olan Özgür Ozan'ın hayranları, oyuncuyu sosyal medya hesabından yakın takibe aldı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! İşte Ali Demir ile Derin Deniz...

Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! İşte Ali Demir ile Derin Deniz...

İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü ÇobanÖzgür Ozan'ın çocukları Ali Demir ile Derin Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

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