Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ının gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! İşte Özgür Ozan’ın çocukları Ali Demir ile Derin Deniz...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan sosyal medyanın da en çok merak ettiği isimlerden biri. 2006 yılından beri Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakteri olan Hüsnü Çoban, dizideki çocukları için her şeyi göze alan 'Aile babası' yönü ile büyük beğeni topluyor. Özel hayatı ile merak konusu olan Özgür Ozan'ın hayranları, oyuncuyu sosyal medya hesabından yakın takibe aldı. Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları Ali Demir ile Derin Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen çocukları...