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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi ortaya çıktı! Görenler şaşkınlık yaşadı!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 14:25

Arka Sokaklar'ın Hüsnü ÇobanÖzgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi ortaya çıktı! Görenler şaşkınlık yaşadı!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan "Arka Sokaklar", sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özellikle dizide 'Hüsnü Çoban' karakterine hayat veren Özgür Ozan, her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Özgür Ozan'ın hayatını merak eden takipçileri oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Son olarak Ozan'ın gerçek hayattaki eşi ortaya çıktı. Özel hayatını göz önünde yaşamayan Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş...

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki eşi ortaya çıktı! Görenler şaşkınlık yaşadı!

Çocuklar Duymasın ve Arka Sokaklar gibi uzun soluklu dizilerden tanıdığımız oyuncu Özgür Ozan'ın evli ve iki çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki eşi ortaya çıktı! Görenler şaşkınlık yaşadı!

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayan Özgür Ozan, Neslihan Uğur ile evli. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Derin Deniz adını verdikleri iki çocuğu bulunuyor.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki eşi ortaya çıktı! Görenler şaşkınlık yaşadı!

Kariyerini ön planda tutan Özgür Ozan, eşiyle çok fazla fotoğraf paylaşmıyor.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki eşi ortaya çıktı! Görenler şaşkınlık yaşadı!

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan, 14 Kasım 1966 tarihinde Bolu'da doğmuştur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki eşi ortaya çıktı! Görenler şaşkınlık yaşadı!

Özgür Ozan, İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda görev aldı. 1984 yılından beri oyunculuk kariyerini devam ettiren Özgür Ozan, 2002 yılında Selami karakterini canlandırdığı Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınmaktadır.

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