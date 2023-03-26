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Haberler Galeri Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz 17 oldu! "Babasının kopyası" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 26.03.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 10:14

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz 17 oldu! "Babasının kopyası" yorumları yağdı!

Ekran macerası en uzun soluklu olan dizilerden Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile gönülleri fetheden Özgür Ozan son olarak büyük oğlu Derin Deniz'in doğum gününü aile pozu ile kutladı. 17 yaşına basan Derin Deniz Ozan babası Özgür Ozan'a benzerliğiyle ilgi odağı olmayı başardı. Takipçileri Ozgür Ozan'ın sosyal medya paylaşımlarını ilgi ile takip ediyor. Çocukları Ali Demir, Derin Deniz ve eşi ile doğum günü pozu veren Özgür Ozan'ın büyük oğlu Derin Deniz kendisine benzerken küçük oğlu Ali Demir ise annesinin kopyası. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz 17 oldu! Babasının kopyası yorumları yağdı!

Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz 17 oldu! Babasının kopyası yorumları yağdı!

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile gönülleri fetheden Özgür Ozan son olarak büyük oğlu Derin Deniz'in doğum gününü aile pozu ile kutladı. 17 yaşına basan Derin Deniz Ozan babası Özgür Ozan'a benzerliğiyle ilgi odağı olmayı başardı.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz 17 oldu! Babasının kopyası yorumları yağdı!

Çocukları Ali Demir, Derin Deniz ve eşi ile doğum günü pozu veren Özgür Ozan'ın büyük oğlu Derin Deniz kendisine benzerken küçük oğlu Ali Demir ise annesinin kopyası.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz 17 oldu! Babasının kopyası yorumları yağdı!

Özgür Ozan paylaşımına "Canım oğlum ömrüm; yeni yaşın kutlu olsun seni seviyorum" notunu düştü.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz 17 oldu! Babasının kopyası yorumları yağdı!
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