Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz 17 oldu! "Babasının kopyası" yorumları yağdı!

Ekran macerası en uzun soluklu olan dizilerden Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile gönülleri fetheden Özgür Ozan son olarak büyük oğlu Derin Deniz'in doğum gününü aile pozu ile kutladı. 17 yaşına basan Derin Deniz Ozan babası Özgür Ozan'a benzerliğiyle ilgi odağı olmayı başardı. Takipçileri Ozgür Ozan'ın sosyal medya paylaşımlarını ilgi ile takip ediyor. Çocukları Ali Demir, Derin Deniz ve eşi ile doğum günü pozu veren Özgür Ozan'ın büyük oğlu Derin Deniz kendisine benzerken küçük oğlu Ali Demir ise annesinin kopyası. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları…