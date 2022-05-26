Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Metin Çoban'ı Furkan Göksel'in sevgilisi bakın kim çıktı
Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 11:39

Arka Sokaklar'ın Metin ÇobanFurkan Göksel'in sevgilisi bakın kim çıktı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın büyük oğlu Metin Çoban'ı canlandıran Furkan Göksel'in değişimi gündem olmuştu. Adeta dizide büyüyen Furkan Göksel, sevgilisiyle romantik bir paylaşım yaptı. 28 yaşındaki oyuncunun yayınladığı gönderiye ise sevgilisi ise kayıtsız kalmadı. Furkan Göksel'in güzel aşkı pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Peki Arka Sokaklar dizisinin Metin Çoban'ı, Furkan Göksel'in sevgilisi kim...

Arka Sokaklar’ın Metin Çoban’ı Furkan Göksel’in sevgilisi bakın kim çıktı

Yüsra Geyik, Onur Bay ve Furkan Göksel, Arka Sokaklar dizisinin sevilen çocuk oyuncularıydı. Ünlü isimler geçen yılların ardından değişimiyleriyle oldukça merak ediliyor. Diziden ayrılmalarına rağmen hala buluşan yakın arkadaşların özel hayatı da sosyal medyada çok araştırılıyor. 28 yaşındaki Furkan Göksel, sevgilisiyle yemeğe çıktığı anları paylaştı. Göksel'in güzel aşkının pozları ise oldukça cesur. Furkan Göksel'in sevgilisi...

Arka Sokaklar’ın Metin Çoban’ı Furkan Göksel’in sevgilisi bakın kim çıktı

Furkan Göksel, sosyal medya hesabından kız arkadaşının ve kendisininin fotoğrafını kaydırmalı gönderi paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arka Sokaklar’ın Metin Çoban’ı Furkan Göksel’in sevgilisi bakın kim çıktı

Yıllar içerisindeki inanılmaz değişimiyle şaşırtan Göksel, sevgilisiyle aynı yerde fotoğraf çektirdi.

Arka Sokaklar’ın Metin Çoban’ı Furkan Göksel’in sevgilisi bakın kim çıktı

Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt gönderinin altına, "Gördüğüm en güzel şeysin" notunu düştü.

Arka Sokaklar’ın Metin Çoban’ı Furkan Göksel’in sevgilisi bakın kim çıktı

Aynı gönderiyi kaydırmalı olarak paylaşan Kader Bozkurt'un gönderisine ise Göksel, "Gözbebeğim" diye yazdı.

SON DAKİKA