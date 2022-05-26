Arka Sokaklar’ın Metin Çoban’ı Furkan Göksel’in sevgilisi bakın kim çıktı

Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:20
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
11:39
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın büyük oğlu Metin Çoban'ı canlandıran Furkan Göksel'in değişimi gündem olmuştu. Adeta dizide büyüyen Furkan Göksel, sevgilisiyle romantik bir paylaşım yaptı. 28 yaşındaki oyuncunun yayınladığı gönderiye ise sevgilisi ise kayıtsız kalmadı. Furkan Göksel'in güzel aşkı pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Peki Arka Sokaklar dizisinin Metin Çoban'ı, Furkan Göksel'in sevgilisi kim...