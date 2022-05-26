Arka Sokaklar’ın Metin Çoban’ı Furkan Göksel’in sevgilisi bakın kim çıktı

Yüsra Geyik, Onur Bay ve Furkan Göksel, Arka Sokaklar dizisinin sevilen çocuk oyuncularıydı. Ünlü isimler geçen yılların ardından değişimiyleriyle oldukça merak ediliyor. Diziden ayrılmalarına rağmen hala buluşan yakın arkadaşların özel hayatı da sosyal medyada çok araştırılıyor. 28 yaşındaki Furkan Göksel, sevgilisiyle yemeğe çıktığı anları paylaştı. Göksel'in güzel aşkının pozları ise oldukça cesur. Furkan Göksel'in sevgilisi...