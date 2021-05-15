Arkadaşız demişti ama... Serenay Sarıkaya fena yakalandı! Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başa tatil yapıyor...

Cem Yılmaz ile iilişkisine nokta koyduktan sonra kendisinden yine yaşca büyük olan Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti.