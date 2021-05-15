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Haberler Galeri Arkadaşız demişti ama... Serenay Sarıkaya fena yakalandı! Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başa tatil yapıyor...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 10:13

Arkadaşız demişti ama... fena yakalandı! Serenay Sarıkaya ve çiftlikte baş başa tatil yapıyor...

geçtiğimiz ay 'te iş adamı 'ın teknesinde görüntülenmiş çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti. ile iilişkisine nokta koyduktan sonra kendisinden yine yaşca büyük olan Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti. Ortaya çıkan yeni görüntüler ise Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk haberlerini yeniden alevlendirdi. Serenay Sarıkaya, 'Arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki çiftlik evinde görüntülendi. Oyuncunun 1 aydır bu evde kaldığı ortaya çıktı. İşte Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın samimi halleri...

Arkadaşız demişti ama... Serenay Sarıkaya fena yakalandı! Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başa tatil yapıyor...

geçtiğimiz ay 'te iş adamı 'ın teknesinde görüntülenmiş çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Arkadaşız demişti ama... Serenay Sarıkaya fena yakalandı! Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başa tatil yapıyor...

ile iilişkisine nokta koyduktan sonra kendisinden yine yaşca büyük olan ile adı anılan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti.

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Arkadaşız demişti ama... Serenay Sarıkaya fena yakalandı! Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başa tatil yapıyor...

Ortaya çıkan yeni görüntüler ise ile aşk haberlerini yeniden alevlendirdi.

Arkadaşız demişti ama... Serenay Sarıkaya fena yakalandı! Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başa tatil yapıyor...

, 'Arkadaşım' dediği 'ın 'teki çiftlik evinde görüntülendi. Oyuncunun 1 aydır bu evde kaldığı ortaya çıktı. İşte Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın samimi halleri...

Arkadaşız demişti ama... Serenay Sarıkaya fena yakalandı! Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başa tatil yapıyor...

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ve geçen ay 'te, işadamının teknesinde görüntülenmiş, güzel oyuncu sosyal medyada yapılan yorumlara şu mesajla isyan etmişti:

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