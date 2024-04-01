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Haberler Galeri Arzu Yanardağ tuhaf saç modeliyle ‘Olmamış’ dedirtti!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 14:38

Arzu Yanardağ tuhaf saç modeliyle ‘Olmamış’ dedirtti!

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, 1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' adlı dizide başrol olarak televizyon kariyerine başladı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde izlediğimiz Arzu Yanardağ çeşitli tiyatro oyunlarında da oyunculuğunu konuşturdu. Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile evlendi. Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ kızına Alara Maya adını verdi. Arzu Yanardağ, son olarak kısacık saçları ve imajıyla dikkat çekti. Yanardağ'ı son halini görenler tanımakta zorlandı.

Arzu Yanardağ tuhaf saç modeliyle ‘Olmamış’ dedirtti!

Arzu Yanardağ'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. İmaj tazeleyen ünlü oyuncuya adeta yorum yağdı.

Arzu Yanardağ tuhaf saç modeliyle ‘Olmamış’ dedirtti!

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve manken Arzu Yanardağ, son haliyle gündem oldu. Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile evlendiğinde 4.5 aylık hamileydi.

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Arzu Yanardağ tuhaf saç modeliyle ‘Olmamış’ dedirtti!

Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile evlenmişti. Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ kızına Alara Maya adını vermişti.

Arzu Yanardağ tuhaf saç modeliyle ‘Olmamış’ dedirtti!

Kızının doğumundan 3 ay sonra boşanma kararı almış "Bana değil dergilerdeki Arzu Yanardağ'a aşık olmuş" dediği eşinden anlaşmalı olarak ayrılmıştı.

Arzu Yanardağ tuhaf saç modeliyle ‘Olmamış’ dedirtti!

Alara Maya Serter güzelliğiyle annesinden rol çalıyor...

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