Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
14:38
Arzu Yanardağ tuhaf saç modeliyle ‘Olmamış’ dedirtti!
Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, 1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' adlı dizide başrol olarak televizyon kariyerine başladı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde izlediğimiz Arzu Yanardağ çeşitli tiyatro oyunlarında da oyunculuğunu konuşturdu. Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile evlendi. Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ kızına Alara Maya adını verdi. Arzu Yanardağ, son olarak kısacık saçları ve imajıyla dikkat çekti. Yanardağ'ı son halini görenler tanımakta zorlandı.