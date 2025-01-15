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Haberler Galeri Asena'dan Tanyeli'ye büyük sürpriz! "Haydi Tanyelim güzelliklere doğru..."
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:32

Asena'dan Tanyeli'ye büyük sürpriz! "Haydi Tanyelim güzelliklere doğru..."

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü dansçı Tanyeli, sevenlerinin ve dostlarının desteğiyle güç bulmaya devam ediyor. Türk dans dünyasının simge isimlerinden biri olan Tanyeli, uzun yıllardır sektördeki başarısıyla adından söz ettirirken, son dönemde sağlık durumuyla gündeme geliyor. Kanserle olan savaşını azimle sürdüren Tanyeli'ye, sanat camiasından da destekler sürüyor. Onu ziyaret eden ünlüler arasında dikkat çeken bir isim ise bir dönem rakip olarak gösterildiği Asena oldu. İşte Asena ile Tanyeli'nin bir araya geldiği o görüntüler...

Asena’dan Tanyeli’ye büyük sürpriz! Haydi Tanyelim güzelliklere doğru...

Asena'nın Tanyeli'ye yaptığı ziyaret, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Geçmişte rakip olarak görülen ve dans sahnelerinde sıkça kıyaslanan bu iki ünlü isim, yıllar sonra dostluklarıyla gündeme geldi. Tanyeli'nin hastane odasında gerçekleşen ziyarette Asena, yanında getirdiği büyük bir peluş ayı ile dikkat çekti.

Asena’dan Tanyeli’ye büyük sürpriz! Haydi Tanyelim güzelliklere doğru...

ASENA'DAN DUYGUSAL ZİYARET

İkilinin bu anlamlı buluşmasında çekilen fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraflarda, Tanyeli'nin peluş ayıya sarılmış bir şekilde gülümsediği, Asena'nın ise arkadaşına moral vermeye çalıştığı anlar öne çıkıyor.

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Asena’dan Tanyeli’ye büyük sürpriz! Haydi Tanyelim güzelliklere doğru...

Asena, ziyaret sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında duygusal ifadelere yer vererek, "Hayat bazen hiç beklenmedik anlarda size kimlerin gerçekten yanınızda olduğunu gösteriyor. Bugün dostluğun ve sevginin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım" ifadelerini kullandı. Paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Asena’dan Tanyeli’ye büyük sürpriz! Haydi Tanyelim güzelliklere doğru...

GEÇMİŞTEN BUGÜNE BİR DOSTLUK HİKAYESİ
Bir zamanlar dans sahnelerinin rakipsiz iki ismi olarak gösterilen Tanyeli ve Asena, aralarındaki dostluğu yıllar içinde güçlendirmeyi başardı.

Asena’dan Tanyeli’ye büyük sürpriz! Haydi Tanyelim güzelliklere doğru...

Asena, Tanyeli'yi daha önce de ziyaret etmiş ve o anlara ait fotoğrafla birlikte, "Bugün günlerden Kraliçe! Kraliçeyle ileriye dönük projelerini konuştuk. Haydi bakalım TANYELİM, tüm güzelliklere doğru" sözlerini paylaşmıştı. Bu mesaj, ikili arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı olarak görülmüştü.

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