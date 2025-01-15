Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:32

Asena'dan Tanyeli'ye büyük sürpriz! "Haydi Tanyelim güzelliklere doğru..."

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü dansçı Tanyeli, sevenlerinin ve dostlarının desteğiyle güç bulmaya devam ediyor. Türk dans dünyasının simge isimlerinden biri olan Tanyeli, uzun yıllardır sektördeki başarısıyla adından söz ettirirken, son dönemde sağlık durumuyla gündeme geliyor. Kanserle olan savaşını azimle sürdüren Tanyeli'ye, sanat camiasından da destekler sürüyor. Onu ziyaret eden ünlüler arasında dikkat çeken bir isim ise bir dönem rakip olarak gösterildiği Asena oldu. İşte Asena ile Tanyeli'nin bir araya geldiği o görüntüler...