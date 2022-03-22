Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:23

Aşk bombası patlattı! İbrahim Kutluay aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü güzel oyuncu Gülcan Arslan’a kaptırdı!

Magazin kulisleri bu aşk bombasını konuşuyor. Güzel oyuncu Gülcan Arslan ile İbrahim Kutluay'ın yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine damga vurdu. Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran İbrahim Kutluay aradığı aşkı buldu. Eski milli basketbolcunun, yaklaşık bir aydır güzel oyuncu Gülcan Arslan'la birlikte olduğu iddia edildi. İlişkilerini sadece arkadaşlarına söyleyen İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan, birlikteliğini gözlerden uzak yaşıyor. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün dost ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.