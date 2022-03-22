Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aşk bombası patlattı! İbrahim Kutluay aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü güzel oyuncu Gülcan Arslan’a kaptırdı!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:23

Aşk bombası patlattı! İbrahim Kutluay aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü güzel oyuncu Gülcan Arslan’a kaptırdı!

Magazin kulisleri bu aşk bombasını konuşuyor. Güzel oyuncu Gülcan Arslan ile İbrahim Kutluay'ın yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine damga vurdu. Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran İbrahim Kutluay aradığı aşkı buldu. Eski milli basketbolcunun, yaklaşık bir aydır güzel oyuncu Gülcan Arslan'la birlikte olduğu iddia edildi. İlişkilerini sadece arkadaşlarına söyleyen İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan, birlikteliğini gözlerden uzak yaşıyor. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün dost ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

Aşk bombası patlattı! İbrahim Kutluay aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü güzel oyuncu Gülcan Arslan’a kaptırdı!

Yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan'ın adı, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Teoman ile anılmıştı.

Aşk bombası patlattı! İbrahim Kutluay aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü güzel oyuncu Gülcan Arslan’a kaptırdı!

İkilinin, özel bir davette yakınlaştıkları ve samimi oldukları iddia edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aşk bombası patlattı! İbrahim Kutluay aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü güzel oyuncu Gülcan Arslan’a kaptırdı!

Milliyet'in haberine göre; Ünlü oyuncunun şimdilerde İbrahim Kutluay ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Aşk bombası patlattı! İbrahim Kutluay aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü güzel oyuncu Gülcan Arslan’a kaptırdı!

Gülcan Arslan, daha önce arkadaşlarıyla gittiği tatilde ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Ancak ikilinin birlikteliği çok uzun sürmemişti.

Aşk bombası patlattı! İbrahim Kutluay aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü güzel oyuncu Gülcan Arslan’a kaptırdı!

Hayatında uzun süredir kimsenin olmadığı bilinen Teoman ve yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan'ın bir davette yakınlaştığı iddia edildi.

SON DAKİKA