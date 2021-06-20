Aşk hayatında zor günler geçiren Hadise'den Babalar Günü'nde manalı paylaşım! “Senin arkanda baban var kızım”

Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrap'a açtığı boşanma davası sonrasında kendisini aldattığını iddia ettiği kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddialar sonrası Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi zarar gördü. Başlarda Hadise'ye oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan destek gelse de, ikili yollarını ayırdı. Son olarak Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurması ile Hadise'de eski aşkının paylaşımını yayınlamıştı. Hadise'nin babası ile paylaşımı oldukça manalı bulundu. Hadise Babalar Günü'nde babası ile karelerini "Senin arkanda baban var kızım" diyebilen bir babanın verdiği güven kadar güzel bir duygu daha var mı?" sözleri ile kutladı. İşte Hadise'nin babası ile paylaşımı...