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Haberler Galeri Aşk hayatında zor günler geçiren Hadise'den Babalar Günü'nde manalı paylaşım! “Senin arkanda baban var kızım”
Giriş Tarihi: 20.06.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 14:17

Aşk hayatında zor günler geçiren 'den 'nde manalı paylaşım! “Senin arkanda baban var kızım”

'in 11 yıllık eşi 'a açtığı boşanma davası sonrasında kendisini aldattığını iddia ettiği kadınlar arasında 'nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddialar sonrası Hadise ve 'ın ilişkisi zarar gördü. Başlarda Hadise'ye oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan destek gelse de, ikili yollarını ayırdı. Son olarak Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurması ile Hadise'de eski aşkının paylaşımını yayınlamıştı. ile paylaşımı oldukça manalı bulundu. Hadise 'nde babası ile karelerini "Senin arkanda baban var kızım" diyebilen bir babanın verdiği güven kadar güzel bir duygu daha var mı?" sözleri ile kutladı. İşte Hadise'nin babası ile paylaşımı...

Aşk hayatında zor günler geçiren Hadise'den Babalar Günü'nde manalı paylaşım! “Senin arkanda baban var kızım”

'in 11 yıllık eşi 'a açtığı boşanma davası sonrasında kendisini aldattığını iddia ettiği kadınlar arasında 'nin de olduğu öne sürülmüştü.

Aşk hayatında zor günler geçiren Hadise'den Babalar Günü'nde manalı paylaşım! “Senin arkanda baban var kızım”

Bu iddialar sonrası ve 'ın ilişkisi zarar gördü.

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Aşk hayatında zor günler geçiren Hadise'den Babalar Günü'nde manalı paylaşım! “Senin arkanda baban var kızım”

Başlarda 'ye oyuncu sevgilisi 'dan destek gelse de, ikili yollarını ayırdı.

Aşk hayatında zor günler geçiren Hadise'den Babalar Günü'nde manalı paylaşım! “Senin arkanda baban var kızım”

Son olarak 'ın ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurması ile 'de eski aşkının paylaşımını yayınlamıştı.

Aşk hayatında zor günler geçiren Hadise'den Babalar Günü'nde manalı paylaşım! “Senin arkanda baban var kızım”

'nin babası ile paylaşımı oldukça manalı bulundu.

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