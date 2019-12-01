Askışah Alkoçlar: Hayattaki en büyük şansım ablam Neslişah!

HAYATTAKİ EN BÜYÜK ŞANSIM ABLAM NESLİŞAH

- Arkadaşlıklarımı sorguladım dediniz. Neden?

- Aslışah popülaritesini kullanarak bir yerlere gelen, isim yapan, bir yerden bir yere atlayan kişiler çok oldu etrafımda; çok sahte bir kitle oluştu. Davetten davete koşan bir kitle var ve ben onun içine düştüm. O zamanlar şöyle düşünüyordum, "Ne kadar iyi bir insan, benim yanımda." Hata! O kişi tamamen kendi çıkarı için senin yanında. Arkadaşım zannettiğim birçok insandan çok kazıklar yedim. Tüm bu esnada Aslışah harcandı. Herkesi kendim gibi zannettiğim için, o darbeleri yiye yiye, insanları tanıdıkça yalnızlaştım.

- Çok küçüksünüz bunu söylemek için...

- Ama maalesef bizim hayatımızda böyle oluyor. Bazı şeyleri çok erken öğrenmek zorunda kalıyoruz. Annem hep der bana, "Yaşın 25 ama yaşadıkların ve başına gelenlerle olgunlaştın". Çok geniş bir çevreye ihtiyacım yok; ihtiyacım olanın az ve öz arkadaşlık olduğunu yaşayarak öğrendim. Yakın zamana kıyasla artık yaşıtım pek arkadaşım yok.