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Haberler Galeri Aşkları tam gaz devam ediyor! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu?
Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:48 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 07:50

Aşkları tam gaz devam ediyor! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu?

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de oldukça dikkat çeken genç oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olan Afra Saraçoğlu Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin kuruluşunun 35. yılı onuruna, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katıldı. Uzun süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Saraçoğlu, "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna gülerek yanıt verdi.

Aşkları tam gaz devam ediyor! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu?

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin kuruluşunun 35. yılı onuruna, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katıldı. Yeşilçam dizisiyle yıldızı parlayan Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile evleniyor mu?

Aşkları tam gaz devam ediyor! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu?

23 yaşındaki Afra Saraçoğlu, deri ceketi ve deri eteğiyle tüm bakışları üzerinde topladı."

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Aşkları tam gaz devam ediyor! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu?

KEYİFLİ BİR İŞ

Snobmagazin'in haberine göre; "Ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, "Kadrosunda yer aldığım Yeşilçam dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı. Ekip olarak çok iyi anlaşıyoruz. Bu projenin içerisinde yer aldığım için mutluyum. Keyifli bir iş oluyor" dedi.

Aşkları tam gaz devam ediyor! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu?

UTANDIRAN SORU

Uzun süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Saraçoğlu, "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna gülerek yanıt verdi. Güzel oyuncunun bu soru karşısında bir hayli utandığı da gözlendi.

Aşkları tam gaz devam ediyor! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu?

"BİRBİRİMİZİ ZOR GÖRÜYORUZ"

Bir süredir Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda bir ödül törenine katılmıştı. Sevgilisi ile çok fazla görüşemediklerini söyleyen Yazıcıoğlu, "Vallahi Afra çok çalışıyor. Birbirimizi zor görüyoruz" demişti.

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