Aslı Bekiroğlu’nun uygunsuz pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Sosyal medyada aktif olan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ve eski sevgilisinin, geçtiğimiz yıllarda uygunsuz pozları internete sızdırılmıştı. Can Koçkan ile müstehcen fotoğrafları ifşa olan ikili, zor günler yaşamıştı. Bekiroğlu, konuyla ilgili olarak yıllar sonra konuk olduğu Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında açıklamalarda bulundu. Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan ise sosyal medyada gündem oldu. Peki Can Koçkan bakın kim çıktı...