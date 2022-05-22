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Haberler Galeri Aslı Bekiroğlu'nun uygunsuz pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 11:41

Aslı Bekiroğlu'nun uygunsuz pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internet sızdırılmıştı.İfşa olan fotoğraflarıyla başı derde giren Aslı Bekiroğlu o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı. 'Konuşanlar' programına konuk olan Aslı Bekiroğlu'nun 'çıplak fotoğraf' açıklamaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu'na cevap veren Hasan Can Kaya, "Evet onları ilgiyle izledik" sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Aslı Bekiroğlu ile uygunsuz pozları ifşa olan eski sevgilisi Can Koçkan bakın kim çıktı...

Aslı Bekiroğlu’nun uygunsuz pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Sosyal medyada aktif olan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ve eski sevgilisinin, geçtiğimiz yıllarda uygunsuz pozları internete sızdırılmıştı. Can Koçkan ile müstehcen fotoğrafları ifşa olan ikili, zor günler yaşamıştı. Bekiroğlu, konuyla ilgili olarak yıllar sonra konuk olduğu Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında açıklamalarda bulundu. Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan ise sosyal medyada gündem oldu. Peki Can Koçkan bakın kim çıktı...

Aslı Bekiroğlu’nun uygunsuz pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Bekiroğlu'nun Can Koçkan ile müstehcen pozları ifşa olmuştu. İnternete sızdırılan fooroğrafları başına dert açan ünlü isim Bekiroğlu, o dönem psikolojik destek bile almıştı.

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Aslı Bekiroğlu’nun uygunsuz pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Aslı Bekiroğlu, Hasan Can Kaya'nın programında yıllar sonra konuya ilişkin açıklamlarda bulundu. Bekiroğlu'na Hasan Can Kaya'nın, 'O görüntüleri ilgiyle izledik' yorumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Aslı Bekiroğlu’nun uygunsuz pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Sosyal medyada gündem olan Aslı Bekiroğlu'nun uygunsuz pozlarının ifşa edildiği eski sevgilisi bakın kim çıktı.

Aslı Bekiroğlu’nun uygunsuz pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Aslı Bekiroğlu'nujn eski aşkı , Can Koçkan kimdir?

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