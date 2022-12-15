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Haberler Galeri Aslı Enver aradığı villayı Beykoz’da buldu! Bebek bekleyen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak “Yavrusu konforlu büyüsün” diye taşınıyor!
Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 14:25

Aslı Enver aradığı villayı Beykoz’da buldu! Bebek bekleyen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak “Yavrusu konforlu büyüsün” diye taşınıyor!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da sürpriz bir şekilde evlendi. Hamile olduğu ortaya çıktı. "Yavrusu konforlu büyüsün" diye de Beykoz Konakları'nda villa baktı. Kirası 230 bin TL'lik eve bayıldı. Taşınması Evlendikten hemen sonra bebek beklediği ortaya çıkan Aslı Enver, ilk kez konuştu. Her şeyin çok yeni olduğunu söyleyen güzel oyuncunun şimdilerde yeni ev arayışında olduğu da öğrenildi Aslı Enver hamileliğin ardından rol alacağı diziden ayrılmıştı.

Aslı Enver aradığı villayı Beykoz’da buldu! Bebek bekleyen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak “Yavrusu konforlu büyüsün” diye taşınıyor!

Aslı Enver'in, Berkin Gökbudak'la ani bir şekilde evlenmesi herkeste şok etkisi yaratmıştı. Nikahtan hemen sonra hamile olduğu ortaya çıkan Enver konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Aslı Enver aradığı villayı Beykoz’da buldu! Bebek bekleyen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak “Yavrusu konforlu büyüsün” diye taşınıyor!

Takvim'in haberine göre: Tiyatro oyunu çıkışında soruları yanıtlayan güzel oyuncu: ""Evlilik iyi, her şey yolunda, çok mutluyuz" dedi.

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Aslı Enver aradığı villayı Beykoz’da buldu! Bebek bekleyen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak “Yavrusu konforlu büyüsün” diye taşınıyor!

Hamile kaldığı için evlendiği iddia edilen oyuncu, bu sorular ile alakalı "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum.

Aslı Enver aradığı villayı Beykoz’da buldu! Bebek bekleyen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak “Yavrusu konforlu büyüsün” diye taşınıyor!

Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim" diyerek konuyu geçiştirdi.

Aslı Enver aradığı villayı Beykoz’da buldu! Bebek bekleyen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak “Yavrusu konforlu büyüsün” diye taşınıyor!

İsim olarak ne düşünüyorsunuz? sorusuna ise "İsim için de çok erken olduğunu" dile getirdi.

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