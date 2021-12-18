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Haberler Galeri Aslı Enver her geçen gün biraz daha zayıflıyor! Gece yarısı siyahlar içinde paylaşan Aslı Enver'in son hali görenleri şaşırttı
Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 09:24

Aslı Enver her geçen gün biraz daha zayıflıyor! Gece yarısı siyahlar içinde paylaşan Aslı Enver'in son hali görenleri şaşırttı

'Kavak Yelleri' dizisiyle şöhreti yakalayan, daha sonra rol aldığı 'İstanbullu Gelin' ve Babil dizileriyle adından söz ettiren Aslı Enver, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, hayranlarıyla iletişimini özellikle Instagram hesabı üzerinden devam ettiriyor. Enver, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyahlar içinde paylaşan Aslı Enver, verdiği kilolarla bir kez daha görenler şaşkına çevirdi.

Aslı Enver her geçen gün biraz daha zayıflıyor! Gece yarısı siyahlar içinde paylaşan Aslı Enver’in son hali görenleri şaşırttı

Meksika tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen 37 yaşındaki Enver, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yeni aldığı otomobil ile ilk kez objektiflere yansımıştı.

Aslı Enver her geçen gün biraz daha zayıflıyor! Gece yarısı siyahlar içinde paylaşan Aslı Enver’in son hali görenleri şaşırttı

Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını vermişti.

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Aslı Enver her geçen gün biraz daha zayıflıyor! Gece yarısı siyahlar içinde paylaşan Aslı Enver’in son hali görenleri şaşırttı

Son olarak 'Babil' dizisinde rol alan oyuncu, gelen teklifleri değerlendiğini belirterek, "Şu an bahsedeceğim bir şey yok, bakıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Aslı Enver her geçen gün biraz daha zayıflıyor! Gece yarısı siyahlar içinde paylaşan Aslı Enver’in son hali görenleri şaşırttı

Instagram hesabında 6,1 milyon takipçi sayısına ulaşan başarılı oyuncu Aslı Enver, son olarak siyahlar içinde verdiği bir pozu sevenleriyle paylaştı.

Aslı Enver her geçen gün biraz daha zayıflıyor! Gece yarısı siyahlar içinde paylaşan Aslı Enver’in son hali görenleri şaşırttı

Ayna karşısında bu pozu veren Enver, fit haliyle dikkat çekti.

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