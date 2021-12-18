Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:21Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 09:24
Aslı Enver her geçen gün biraz daha zayıflıyor! Gece yarısı siyahlar içinde paylaşan Aslı Enver'in son hali görenleri şaşırttı
'Kavak Yelleri' dizisiyle şöhreti yakalayan, daha sonra rol aldığı 'İstanbullu Gelin' ve Babil dizileriyle adından söz ettiren Aslı Enver, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, hayranlarıyla iletişimini özellikle Instagram hesabı üzerinden devam ettiriyor. Enver, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyahlar içinde paylaşan Aslı Enver, verdiği kilolarla bir kez daha görenler şaşkına çevirdi.