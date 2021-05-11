Aslı Enver karantinada yeni yaşını kutladı! 'Hiç göstermiyorsun'

Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan Aslı Enver, yeni yaşına girdi. Aslı Enver'i doğum gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Dizilerin aran isimlerinden olan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Aslı Enver doğum günü paylaşımına '2020'den 2021'e aradaki 7 farkı bulunuz' notu da eklemeyi ihmal etmedi. Güzel oyuncu Aslı Enver'in doğum günü paylaşımından sonra herkes yaşını merak etti. Paylaşımına 'Hiç göstermiyorsun' yorumları yağan Aslı Enver'in yaşını öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte beğeni yağan doğum günü fotoğraflarıyla birlikte Aslı Enver'in yaşı...