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Haberler Galeri Aslı Enver karantinada yeni yaşını kutladı! 'Hiç göstermiyorsun'
Giriş Tarihi: 11.05.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 14:39

karantinada yeni yaşını kutladı! 'Hiç göstermiyorsun'

dizisi ile yıldızı parlayan , yeni yaşına girdi. Aslı Enver'i doğum gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Dizilerin aran isimlerinden olan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Aslı Enver paylaşımına '2020'den 2021'e aradaki 7 farkı bulunuz' notu da eklemeyi ihmal etmedi. Güzel oyuncu Aslı Enver'in doğum günü paylaşımından sonra herkes yaşını merak etti. Paylaşımına 'Hiç göstermiyorsun' yorumları yağan Aslı Enver'in yaşını öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte beğeni yağan doğum günü fotoğraflarıyla birlikte Aslı Enver'in yaşı...

Aslı Enver karantinada yeni yaşını kutladı! 'Hiç göstermiyorsun'

Güzel oyuncu , fotoğraflarını paylaştı. Aslı Enver'i doğum gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Dizilerin aran isimlerinden olan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Aslı Enver karantinada yeni yaşını kutladı! 'Hiç göstermiyorsun'

paylaşımına '2020'den 2021'e aradaki 7 farkı bulunuz' notu da eklemeyi ihmal etmedi.

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Aslı Enver karantinada yeni yaşını kutladı! 'Hiç göstermiyorsun'

Güzel oyuncu 'in paylaşımından sonra herkes yaşını merak etti.

Aslı Enver karantinada yeni yaşını kutladı! 'Hiç göstermiyorsun'

Paylaşımına 'Hiç göstermiyorsun' yorumları yağan 'in yaşını öğrenenler oldukça şaşırıyor.

Aslı Enver karantinada yeni yaşını kutladı! 'Hiç göstermiyorsun'

Bunun yanı sıra kendisine gelen çiçekleri story'sinden tek tek paylaştı...

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