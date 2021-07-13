Aslı Enver’e iltifat yağmuru! Güzel oyuncu siyah bikinisini giydi sosyal medya yıkıldı!

Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan Aslı Enver, yeni paylaşım geldi. Dizilerin aran isimlerinden olan güzel oyuncu bikinili paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve geçen haftalarda Sarp Batur ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Enver, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, bikinisi ile güneşlendiği anlara ait bir karesini Instagram hesabında paylaştı. Enver'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vururken hayranları ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.