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Haberler Galeri Aslı Şen ile Metin Şen 23 yıla yakışır şekilde boşandı! Aslı Şen ilk iş sosyal medyada soyadını değiştirdi...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:10

Aslı Şen ile Metin Şen 23 yıla yakışır şekilde boşandı! Aslı Şen ilk iş sosyal medyada soyadını değiştirdi...

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile 23 yıllık eşi Aslı Şen boşandı. İkili, dün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada 23 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlara dair hiç konuşmayan Metin Şen, ilk kez şunları söyledi: "Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz ayrıldık. 23 seneye yakışan şekilde boşandık." Aslı Şen ise sosyal medya hesabında güncelleme yaparak soyadını değiştirdi. İşte boşanmanın detayları...

BÜLENT CANKURT
Aslı Şen ile Metin Şen 23 yıla yakışır şekilde boşandı! Aslı Şen ilk iş sosyal medyada soyadını değiştirdi...

Dün, Aslı-Metin Şen çiftinin, evlilikte yaşadıkları sorunları aşamadıklarını, boşanmaya karar verdiklerini ve Metin Şen'in boşanma davası açtığını yazmıştım. Meğer ertesi günü Beykoz Adliyesi'nde davanın duruşması varmış.

Aslı Şen ile Metin Şen 23 yıla yakışır şekilde boşandı! Aslı Şen ilk iş sosyal medyada soyadını değiştirdi...

Temmuz 2000'de görkemli bir düğünle evlenen Aslı Şen ile Metin Şen, dün yapılan ilk duruşmada sessiz sedasız boşandı.

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Aslı Şen ile Metin Şen 23 yıla yakışır şekilde boşandı! Aslı Şen ilk iş sosyal medyada soyadını değiştirdi...

Boşanma haberini alınca hemen Metin Şen'i aradım.

Aslı Şen ile Metin Şen 23 yıla yakışır şekilde boşandı! Aslı Şen ilk iş sosyal medyada soyadını değiştirdi...

Şimdiye kadar evliliklerinde yaşadıkları sorunla ilgili hiç konuşmayan Metin Bey'in ağzından bu kez birkaç cümle alabildim. "Az önce mahkemeden çıktık. Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz boşandık. Nasıl 23 sene bize yakışan şekilde evli kaldıysak yine aynı şekilde boşandık" dedi Metin Şen.

Aslı Şen ile Metin Şen 23 yıla yakışır şekilde boşandı! Aslı Şen ilk iş sosyal medyada soyadını değiştirdi...

Boşanmak tabii ki kötü bir şey ama boşanacaksan da işte böyle boşanacaksın. Hem Aslı Hanım hem de Metin Bey için hayırlısı olur inşallah.

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