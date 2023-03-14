Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:05
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
08:10
Aslı Şen ile Metin Şen 23 yıla yakışır şekilde boşandı! Aslı Şen ilk iş sosyal medyada soyadını değiştirdi...
Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile 23 yıllık eşi Aslı Şen boşandı. İkili, dün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada 23 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlara dair hiç konuşmayan Metin Şen, ilk kez şunları söyledi: "Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz ayrıldık. 23 seneye yakışan şekilde boşandık." Aslı Şen ise sosyal medya hesabında güncelleme yaparak soyadını değiştirdi. İşte boşanmanın detayları...