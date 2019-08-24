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  • Aslı Tandoğan’ın doğum kiloları gitti! Aslı Tandoğan’ı görenler şoke oluyor…

’ın doğum kiloları gitti! Aslı Tandoğan’ı görenler şoke oluyor…

Oyuncu doğum kilolarını hızlıca vermesiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Değişimiyle adeta güzelliğine güzellik katan Aslı Tandoğan finans uzmanı Cahit Tan Yeşilada ile 2014 yılında evlenmişti. Cahit Tan Yeşilada ile evliliklerini 2 çocukla taçlandıran Tandoğan doğum kilolarından kısa sürede kurtuldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu ailesiyle birlikte gözlerden uzak ilişki yaşamaya devam ediyor. Dudaktan Kalbe'de Kınalı Yapıncak Lamia rolüyle hafızalara kazınan Aslı Tandoğan son hali görenleri şaşırtmaya devam ediyor. İşte kilolarını veren ünlü oyuncu Aslı Tandoğan başta olmak üzere sizler için özel olarak hazırladığımız diğer ünlülerin zayıf halleri…

Giriş Tarihi: 24.08.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 11:39
Aslı Tandoğan’ın doğum kiloları gitti! Aslı Tandoğan’ı görenler şoke oluyor…

Sanat camiasında hızlıca arasına 'da adını yazdırdı. 40 yaşındaki ünlü oyuncu Aslı Tandoğan doğum kilolarını verdi. 2 çocuk annesi Tandoğan başarılı oyunculuğuyla da adeta kendine hayran bırakıyor. 2014 yılında evlendiği Cahit Tan Yeşilada ile gözlerden uzak ilişki yaşayan Aslı Tandoğan zayıflığıyla görenleri şoke ediyor. İşte Aslı Tandoğan ve diğer zayıflayan ünlüler…

Aslı Tandoğan’ın doğum kiloları gitti! Aslı Tandoğan’ı görenler şoke oluyor…

Şeyda Halis

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Aslı Tandoğan’ın doğum kiloları gitti! Aslı Tandoğan’ı görenler şoke oluyor…

Şeyda Halis

Aslı Tandoğan’ın doğum kiloları gitti! Aslı Tandoğan’ı görenler şoke oluyor…

Yeşim Ceren Bozoğlu

Aslı Tandoğan’ın doğum kiloları gitti! Aslı Tandoğan’ı görenler şoke oluyor…

Yeşim Ceren Bozoğlu

Aslı Tandoğan’ın doğum kiloları gitti! Aslı Tandoğan’ı görenler şoke oluyor…

Cengiz Kurtoğlu

Aslı Tandoğan’ın doğum kiloları gitti! Aslı Tandoğan’ı görenler şoke oluyor…

Cengiz Kurtoğlu

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