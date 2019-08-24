Aslı Tandoğan’ın doğum kiloları gitti! Aslı Tandoğan’ı görenler şoke oluyor…

Oyuncu Aslı Tandoğan doğum kilolarını hızlıca vermesiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Değişimiyle adeta güzelliğine güzellik katan Aslı Tandoğan finans uzmanı Cahit Tan Yeşilada ile 2014 yılında evlenmişti. Cahit Tan Yeşilada ile evliliklerini 2 çocukla taçlandıran Tandoğan doğum kilolarından kısa sürede kurtuldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu ailesiyle birlikte gözlerden uzak ilişki yaşamaya devam ediyor. Dudaktan Kalbe'de Kınalı Yapıncak Lamia rolüyle hafızalara kazınan Aslı Tandoğan son hali görenleri şaşırtmaya devam ediyor. İşte kilolarını veren ünlü oyuncu Aslı Tandoğan başta olmak üzere sizler için özel olarak hazırladığımız diğer ünlülerin zayıf halleri…