Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
10:38
Ata Demirer günden güne eriyor! 30 kilo veren Ata Demirer'in son haline övgüler yağdı...
Ünlü komedyen Ata Demirer, fiziki görüntüsündeki büyük değişimle övgüleri topladı. 30 kilo veren günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali oldukça beğenildi. Tam bir doğa tutkunu olan Ata Demirer deniz sezonunu açtı. Tekneyle denize açılan Ata Demirer'in pozlarına beğeni yağdı. "Filinta gibi oldun Ata" "Abi sen ne yaptın helal olsun" yorumları yağan Ata Demirer'in zayıflama sırrı merak konusu oldu... İşte Ata Demirer'in son hali ve daha önce açıkladığı zayıflama formülü...