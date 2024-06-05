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Haberler Galeri Ata Demirer günden güne eriyor! 30 kilo veren Ata Demirer'in son haline övgüler yağdı...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 10:38

Ata Demirer günden güne eriyor! 30 kilo veren Ata Demirer'in son haline övgüler yağdı...

Ünlü komedyen Ata Demirer, fiziki görüntüsündeki büyük değişimle övgüleri topladı. 30 kilo veren günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali oldukça beğenildi. Tam bir doğa tutkunu olan Ata Demirer deniz sezonunu açtı. Tekneyle denize açılan Ata Demirer'in pozlarına beğeni yağdı. "Filinta gibi oldun Ata" "Abi sen ne yaptın helal olsun" yorumları yağan Ata Demirer'in zayıflama sırrı merak konusu oldu... İşte Ata Demirer'in son hali ve daha önce açıkladığı zayıflama formülü...

Ata Demirer günden güne eriyor! 30 kilo veren Ata Demirer’in son haline övgüler yağdı...

Son olarak 'Ata Demirer Gazinosu'yla seyircisiyle yeniden buluşan komedyen Ata Demirer sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Ata Demirer günden güne eriyor! 30 kilo veren Ata Demirer’in son haline övgüler yağdı...

Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi Ata Demirer Gazinosu ile seyirciyle buluşmuştu.

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Ata Demirer günden güne eriyor! 30 kilo veren Ata Demirer’in son haline övgüler yağdı...

Ünlü komedyen Ata Demirer, fiziki görüntüsündeki büyük değişim de övgüleri topladı.

Ata Demirer günden güne eriyor! 30 kilo veren Ata Demirer’in son haline övgüler yağdı...

Fit olma yolunda hızla ilerleyen Ata Demirer'in, 2.3 milyon kişinin takip ettiği Instagram paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ata Demirer günden güne eriyor! 30 kilo veren Ata Demirer’in son haline övgüler yağdı...

Günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali beğeni topladı.

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