Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı! Aras Bulut İynemli’nin imajı ortaya çıktı

Aras Bulut İynemli, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy göstermişti. Yakışıklı oyuncu, her hareketiyle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Atatürk dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli, hayatının rolüne hazırlanıyor. Aras Bulut İynemli, rolü için imajını değiştirdi. Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatan Aras Bulut İynemli, reklam filminde yeni imajını şapkayla gizledi. İşte ünlü oyuncunun yeni imajı...