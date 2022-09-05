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Haberler Galeri Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı! Aras Bulut İynemli'nin imajı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 05.09.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 13:20

Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı! Aras Bulut İynemli'nin imajı ortaya çıktı

Aras Bulut İynemli, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy göstermişti. Yakışıklı oyuncu, her hareketiyle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Atatürk dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli, hayatının rolüne hazırlanıyor. Aras Bulut İynemli, rolü için imajını değiştirdi. Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatan Aras Bulut İynemli, reklam filminde yeni imajını şapkayla gizledi. İşte ünlü oyuncunun yeni imajı...

Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı! Aras Bulut İynemli’nin imajı ortaya çıktı

Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanın yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda rol almıştı.

Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı! Aras Bulut İynemli’nin imajı ortaya çıktı

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından sıkça bahsettiren Aras Bulut İynemli, sosyal medyanın en çok merak edilen ünlü isimleri arasında.

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Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı! Aras Bulut İynemli’nin imajı ortaya çıktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile uzun süreden beri aşk yaşıyor.

Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı! Aras Bulut İynemli’nin imajı ortaya çıktı

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'yi Instagram'da 10 milyondan fazla kişi takip ediyor.

Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı! Aras Bulut İynemli’nin imajı ortaya çıktı

İynemli, Disney+'da Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir dizi de yer alacak.

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