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Giriş Tarihi: 08.02.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 13:23

Ateş Kuşları’nda Ali ve Mercan’dan güzel haber!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 42. Bölümüyle 9 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları’nda Ali ve Mercan’dan güzel haber!

42.Bölüm Özeti:

Barbar'ın Çelik'e verdiği söz yüzünden Gülayşe ve Barbar ikilisi arasında gerilen ipler kopma noktasındadır. Öfkeden gözü dönen Gülayşe, Barbar'ın ona olan aşkını görebilecek mi?

Ateş Kuşları’nda Ali ve Mercan’dan güzel haber!

Ali ve Mercan ikilisi ve Ateş Kuşları'nın hayatlarını bambaşka bir yöne çevirecek büyük sürpriz nedir? İki tarafı da bekleyen sürprizler ve zorlukların yanı sıra, Sare'yle yeni bir hayat kurmak için Ankara'ya gitmek üzere olan Zıpkın herkesin yüreğini dağlar.

Ateş Kuşları 42. Bölüm 2. Fragmanı: "Çatal'ı ben öldürdüm!"

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Ateş Kuşları’nda Ali ve Mercan’dan güzel haber!

Bu ayrılık her iki taraf için de hiç kolay olmayacaktır. Zıpkın ayrılık acısıyla ve aklındaki soru işaretleriyle kara kara düşünmektedir ve onun tarafında da durumlar sürpriz şekilde karışır.

Ateş Kuşları’nda Ali ve Mercan’dan güzel haber!

Reyhan'a evlenme teklifi eden Kara yüzünden ortalık hallaç pamuğu gibi karışmıştır. Ateş Kuşları yaşadıkları şoku atlamadan, yepyeni bir serüvenin içinde bulur kendini.

Ateş Kuşları’nda Ali ve Mercan’dan güzel haber!

Evin kadınları zoraki bir koşturmacaya kapılırken, erkekler de Çelik önderliğinde denize açılıp balık tutmakla ve eve para getirmekle meşgul olur. Deprem etkisi yaratacak kötü haber karşısında Ateş Kuşları bu kez dimdik ayakta kalabilecek midir?

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