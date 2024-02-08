Ateş Kuşları’nda Ali ve Mercan’dan güzel haber!

Ali ve Mercan ikilisi ve Ateş Kuşları'nın hayatlarını bambaşka bir yöne çevirecek büyük sürpriz nedir? İki tarafı da bekleyen sürprizler ve zorlukların yanı sıra, Sare'yle yeni bir hayat kurmak için Ankara'ya gitmek üzere olan Zıpkın herkesin yüreğini dağlar.

Ateş Kuşları 42. Bölüm 2. Fragmanı: "Çatal'ı ben öldürdüm!"