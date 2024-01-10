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Haberler Galeri Ateş Kuşları’nın yeni hikayesi! Ateş Kuşları kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oluyor!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 12:05

Ateş Kuşları’nın yeni hikayesi! Ateş Kuşları kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oluyor!

atv ekranlarının Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları, 12 Ocak Cuma akşamı 20.00'de ekranlara gelecek olan 38. bölümüyle seyircisine yepyeni bir sayfa açıyor. Attığı bir imza sonucu tüm mal varlığını kaybeden Gülayşe, Ateş Kuşları'yla beraber yeni bir ev arayışına sürükleniyor. Bu durum, dizinin ana hikayesine farklı bir boyut kazandıracak ve izleyicilere duygusal bir yolculuk sunacak.

Ateş Kuşları’nın yeni hikayesi! Ateş Kuşları kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oluyor!

Ateş Kuşları'nın kadrosuna yeni isimler dahil oluyor

Genişleyen oyuncu kadrosu ve büyüyen hikayesiyle gündeme gelecek olan Ateş Kuşları, yeni ve gelişen hikayesiyle çok konuşulacak.

Ateş Kuşları’nın yeni hikayesi! Ateş Kuşları kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oluyor!

Diziye 'Çelik' karakteriyle Şahin Çelik, 'Seyfi' karakteriyle Mustafa Kırantepe, 'Ayça' karakteriyle Gökçem Çoban ve 'Su' karakteriyle Simay Eşme dahil oluyor.

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Ateş Kuşları’nın yeni hikayesi! Ateş Kuşları kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oluyor!

Başarılı oyuncular, diziye taze bir soluk getirecek ve hikayenin gidişatına yeni dinamikler katacak.

Ateş Kuşları’nın yeni hikayesi! Ateş Kuşları kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oluyor!

ATEŞ KUŞLARI KÜNYE

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Senaryo: İsa Yıldız, Ayça Mutlugil, Serdar Oğuz, Zeynep Uzma, Mahmut Bora Erdem

Yönetmen: Bülent İşbilen

Oyuncular: İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Gonca Cilasun (Hacer), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Şahin Çelik (Çelik), Mustafa Kırantepe (Seyfi), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Ali Önsöz (Kara), Ergül Miray Şahin (Sare), Naz Sayıner (Sultan), Kaan Sevi (Cemal), Gökçem Çoban (Ayça), Simay Eşme (Su), Ceren Köse (İnci), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara)

Sevilen dizi "Ateş Kuşları", her cuma saat 20.00'de atv'de!

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