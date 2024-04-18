Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ateş Kuşları’nın yüzü gülüyor!
Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:55

Ateş Kuşları’nın yüzü gülüyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 51. Bölümüyle 19 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları’nın yüzü gülüyor!

51.Bölüm Özeti:

Barbar'ın gizli görevinden bihaber olan Ali, Barbar'a hiç olmadığı kadar yüklenecek ve Barbar kendisini hiç ummadığı bir çıkmazın içinde bulacak.

Ateş Kuşları’nın yüzü gülüyor!

Hastalığı sebebiyle psikolojik olarak yıkılan Gülayşe, Barbar'ı kendisinden uzaklaştırmayı deneyecek ama büyük bir aşkla birbirine bağlı olan ikili için bu hiç de kolay olmayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ateş Kuşları’nın yüzü gülüyor!

Gülayşe ve Barbar'ın bebek sahibi olabilmeleri için bir umut ışığı doğacak, Ateş Kuşları'nın yüzü yeniden gülecek.

Ateş Kuşları’nın yüzü gülüyor!

Kara ve Ayça arasında çatışmadan doğan bir yakınlaşma başlayacak.

Ateş Kuşları’nın yüzü gülüyor!

Zıpkın ve Sare nişanlanırken; Çino, Sultan'a evlenme teklifi edecek, Sultan bu teklifi kabul edecek midir?

SON DAKİKA