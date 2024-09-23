Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri atv’nin yeni dizisi Karadut başlıyor! Zuhal’in aşkla imtihanı
Giriş Tarihi: 23.09.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 07:01

atv’nin yeni dizisi Karadut başlıyor! Zuhal’in aşkla imtihanı

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. 'Karadut', hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalayan Zuhal'in aşkı tanıdığında yaşadığı büyük dönüşümü anlatıyor. Başrollerini İrem Helvacıoğlu (Zuhal Erdem) ve Şükrü Özyıldız'ın (Tayfun Karca) paylaştığı 'Karadut' başlıyor! Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir.

atv’nin yeni dizisi Karadut başlıyor! Zuhal’in aşkla imtihanı

Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır.

atv’nin yeni dizisi Karadut başlıyor! Zuhal’in aşkla imtihanı

Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
atv’nin yeni dizisi Karadut başlıyor! Zuhal’in aşkla imtihanı

ZUHAL ERDEM (İREM HELVACIOĞLU)

Başarılı bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal'in, Tayfun'la tanışması, hayatında büyük bir değişime yol açar.

atv’nin yeni dizisi Karadut başlıyor! Zuhal’in aşkla imtihanı

TAYFUN KARCA (ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ)

Tayfun, Zuhal ile tanıştıktan sonra hayatını düzene sokmaya çalışır. Aşk mücadelesi, onu daha da karmaşık bir yola sürükler.

atv’nin yeni dizisi Karadut başlıyor! Zuhal’in aşkla imtihanı

ÇETİN ERDEM (ENGİN ŞENKAN)

Emekli albay Çetin, otoriter ve disiplinli bir babadır. Kızlarını koruma isteğiyle baskıcı bir figür haline gelmiştir.

SON DAKİKA