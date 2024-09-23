Giriş Tarihi: 23.09.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
07:01
atv’nin yeni dizisi Karadut başlıyor! Zuhal’in aşkla imtihanı
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. 'Karadut', hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalayan Zuhal'in aşkı tanıdığında yaşadığı büyük dönüşümü anlatıyor. Başrollerini İrem Helvacıoğlu (Zuhal Erdem) ve Şükrü Özyıldız'ın (Tayfun Karca) paylaştığı 'Karadut' başlıyor! Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir.