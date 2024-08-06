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Haberler Galeri atv’nin yeni dizisi Karadut görücüye çıktı! İşte heyecan yaratan Karadut ilk tanıtım...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 07:58

atv’nin yeni dizisi Karadut görücüye çıktı! İşte heyecan yaratan Karadut ilk tanıtım...

Atv sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor! Kanalın yeni dizisi 'Karadut'tan ilk görüntüler yayınlandı. Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı tanıtım merak uyandırdı. Yayınlanan tanıtım ve teaser afiş ile birlikte izleyicilere yeni sezon heyecanını yansıtan dizi, güçlü hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin kadrosunda Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan da yer alıyor.

atv’nin yeni dizisi Karadut görücüye çıktı! İşte heyecan yaratan Karadut ilk tanıtım...

'KARADUT' HERKESİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Karanlıktan aydınlığa bir iyileşme hikayesini ekrana getirecek dizide, başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı tanıtım merak uyandırdı.

atv’nin yeni dizisi Karadut görücüye çıktı! İşte heyecan yaratan Karadut ilk tanıtım...

Yayınlanan tanıtım ve teaser afiş ile birlikte izleyicilere yeni sezon heyecanı yaratan dizi, güçlü hikayesiyle ekran başına kilitleyecek.

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atv’nin yeni dizisi Karadut görücüye çıktı! İşte heyecan yaratan Karadut ilk tanıtım...

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

atv’nin yeni dizisi Karadut görücüye çıktı! İşte heyecan yaratan Karadut ilk tanıtım...

Aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak olan 'Karadut' yeni sezonda atv'den izlenecek.

atv’nin yeni dizisi Karadut görücüye çıktı! İşte heyecan yaratan Karadut ilk tanıtım...
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