Giriş Tarihi: 06.08.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
07:58
atv’nin yeni dizisi Karadut görücüye çıktı! İşte heyecan yaratan Karadut ilk tanıtım...
Atv sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor! Kanalın yeni dizisi 'Karadut'tan ilk görüntüler yayınlandı. Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı tanıtım merak uyandırdı. Yayınlanan tanıtım ve teaser afiş ile birlikte izleyicilere yeni sezon heyecanını yansıtan dizi, güçlü hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin kadrosunda Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan da yer alıyor.